هزینه هر کیلومتر جاده سازی در استان سه برابر میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک‌اقبالی بعدازظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کهگیلویه و بویراحمد افزود: این امر به دلیل کوهستانی و صعب‌العبور بودن استان است.

وی با بیان اینکه در هر مسیر جاده‌ای استان یک کارگاه عمرانی مستقر است، گفت: در این مسیرها کارگاهها مشغول جاده‌سازی هستند.

نیک اقبالی با اشاره به خدمات مختلف آزمایشگاه فنی و خاک استان تصریح کرد: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان باید در راستای ارتقای کیفی پروژه‌های عمرانی همکاری لازم را داشته باشد.

معاون عمرانی استاندار اظهار داشت: این آزمایشگاه از راه و شهرسازی استان مبلغی مطالبه دارد که انتظار می‌رود تا جایی که امکان دارد مشکلات آزمایشگاه برطرف و مطالبه این آزمایشگاه وصول شود.

نیک اقبالی افزود: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان نیازمند تجهیزات به روز تر و دقیق تر است.

وی با بیان اینکه این آزمایشگاه یکی از ارکان اصلی شورای فنی استان است، گفت: همواره در جلسات مختلف شورا نظرات کارشناسی این آزمایشگاه مثمر ثمر بوده است.