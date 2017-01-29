ظرفیت خدمات پیشگیری از آسیب تهران ۲ برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین هاشمی در مراسم افتتاح مرکز مشاوره تلفنی ۱۴۸۰، گفت:‌ ظرفیت ما برای ارائه خدمات و پیشگیری از آسیب‌ها در تهران دو برابر شده که این ارزشمند است.

وی ادامه داد:‌ نیاز امروز جامعه این است که به بحث آسیب‌های اجتماعی توجه بیشتری شود البته یک شرط در این موضوع لازم است که حتماً باید فرهنگ خود را در نظر بگیرم درست است در دنیا تحقیقاتی در این رابطه شده است اما باید فرهنگ خود را همراه کنیم و این صورت است که موفق می‌شویم.

استاندار تهران گفت:‌در شرایط امروز نیاز ما به مشاوره بسیار زیاد است و باید به نسل جدید نگاه دیگری داشته باشیم چرا که نسلی آگاه است.

هاشمی افزود: کار مشاوره نیز در شرایط فعلی و با این نسل آگاه سخت است. در نتیجه باید به روز باشیم و با این نسل جدید و خانواده‌های آنها بگونه‌ای رفتار کنیم که بتوانیم برای آینده نسل جدید و پویایی داشته باشیم.