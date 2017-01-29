به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی در ارزیابی اقدامات بنیاد برکت، وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای امدادرسانی به مناطق محروم کشور اظهار کرد: بنیاد برکت برای کمک به توسعهی مناطق محروم اقدامات درخوری را انجام داده است و در وهلهی اول در حوزههای عمرانی و در وهلهی دوم هم در حوزههای فرهنگی و آموزشی محرومان سراسر کشور را یاری میکند.
وی با به اشاره به سایر اقدامات بنیاد برکت، از جمله در جهت خدماترسانی به مردم محروم استان تهران افزود: بنیاد برکت در استان تهران مسئلهی حاشیهنشینی و حل مشکلاتی که مردم این مناطق با آن مواجه هستند را در اولویت قرار داده است و در این مسیر متناسب با نیازهای بنیادهای حمایتی مسئول از جمله کمیتهی امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، به حل مسایل و مشکلات کمک میکند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم یادآور شد: بنیاد برکت تاکنون تفاهمنامههایی را با کمیتهی امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی منعقد کردهاند که هم بهطور مستقیم و هم پروژهای در مناطق محرومی که در استان تهران وجود دارد بتوانند خدمات ارایه دهند.
وی با اشاره به اینکه نمیتوان از ساخت صدها مدرسه، مراکز آموزشی، کتابخانه، مراکز بهداشتی و اشتغالزایی و توسعهی پایدار و همهجانبهی کشور توسط بنیاد برکت به سادگی گذر کرد، گفت: فعالیتهای این بنیاد به معنای واقعی کلمه جهادی و بیمنت است.
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