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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۱۸

نماینده‌ی مردم تهران در مجلس عنوان کرد؛

برنامه‌های بنیاد برکت برای رفع حاشیه‌نشینی در پایتخت

برنامه‌های بنیاد برکت برای رفع حاشیه‌نشینی در پایتخت

نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی بین بنیاد برکت، کمیته‌ امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی برای رفع مشکلات مردم حاشیه‌نشین تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی در ارزیابی اقدامات بنیاد برکت، وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای امدادرسانی به مناطق محروم کشور اظهار کرد: بنیاد برکت برای کمک به توسعه‌ی مناطق محروم اقدامات درخوری را انجام داده است و در وهله‌ی اول در حوزه‌های عمرانی و در وهله‌ی دوم هم در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی محرومان سراسر کشور را یاری می‌کند.

وی با به اشاره به سایر اقدامات بنیاد برکت، از جمله در جهت خدمات‌رسانی به مردم محروم استان تهران افزود: بنیاد برکت در استان تهران مسئله‌ی حاشیه‌نشینی و حل مشکلاتی که مردم این مناطق با آن مواجه هستند را در اولویت قرار داده است و در این مسیر متناسب با نیازهای بنیادهای حمایتی مسئول از جمله کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، به حل مسایل و مشکلات کمک می‌کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم یادآور شد: بنیاد برکت تاکنون تفاهم‌نامه‌هایی را با کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی منعقد کرده‌اند که هم به‌طور مستقیم و هم پروژه‌ای در مناطق محرومی که در استان تهران وجود دارد بتوانند خدمات ارایه دهند.

وی با اشاره به این‌که نمی‌توان از ساخت صدها مدرسه، مراکز آموزشی، کتاب‌خانه،‌ مراکز بهداشتی و اشتغال‌زایی و توسعه‌ی پایدار و همه‌جانبه‌ی کشور توسط بنیاد برکت به سادگی گذر کرد، گفت: فعالیت‌های این بنیاد به معنای واقعی کلمه جهادی و بی‌منت است.

کد مطلب 3891135

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