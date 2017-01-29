کاهش ۹ درصدی وقوع جرایم در شهرستان پلدختر

سردار محمد قنبری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان لرستان در بین استان های کشور از نظر کشف جرم، ایجاد احساس امنیت در بین مردم و احساس نا امنی برای مجرمان رتبه ششم را دارد.

وی افزود: نمی توان گفت شهرستان پلدختر امن ترین شهرستان است چون این موضوع نسبی و در حال نوسان است اما یکی از شهرهای امن لرستان محسوب می شود

فرمانده انتظامی لرستان افزود: اقدامات بسیار خوبی در حوزه مبارزه با قاچاق انجام شده و هم اکنون کشف قاچاق در استان نسبت به گذشته ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

سردار قنبری با بیان اینکه احساس امنیت حالت ذهنی است که در مردم وجود دارد اظهار داشت: امنیت دو بعد دارد یک بعد عینی که عملکرد پلیس است و برابر شاخص ها انجام می گیرد و بعد ذهنی که مربوط به ادراک مردم از نظر احساس امنیت است.

وی افزود: ایجاد امنیت نیاز به پل ارتباطی دارد که مردم متوجه آن شوند یعنی هرچقدر رسانه ها این ارتباط را خوب برقرار و زحمات، تلاش و اقدامات نیروی انتظامی را منعکس و به اطلاع مردم برسانند احساس آرامش بیشتری در آنها به وجود می آید.

فرمانده انتظامی لرستان همچنین از کاهش ۹ درصد جرایم در شهرستان پلدختر خبر داد.