نظام نامه کنترل کیفی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تدوین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا حسینی ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: در این نظام نامه، نظارت به صورت منطقه‌ای در کشور اجرا می‌شود.

وی بیان داشت: در این نظام نامه چند استان در یک منطقه با همکاری هم پروژه ها را بررسی می کنند.

حسینی اظهارداشت: استانهای کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و فارس در یک منطقه قرار دارند و در طول یک سال تیمی متشکل از کارشناسان هر سه استان پروژه‌های مختلف را در این استانها بررسی می کنند.

وی با بیان اینکه این پروژه ها از لحاظ فنی و ایمنی بررسی می‌ شوند، گفت: پیمانکاران مشتاق هستند که کارها را هرچه سریع تر به اتمام برسانند و این امر لزوم توجه ویژه مسئولین را یادآوری می کند.

حسینی با اشاره به حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو اظهار داشت: کاربری ساختمان پلاسکو با توجه به شنیده ها حاکی از اداری بودن ساختمان بوده است که به صورت تجاری از آن استفاده شده است.

وی تصریح کرد: در این آتش سوزی سازه فلزی ساختمان و حجم پارچه‌ها و البسه موجود سبب تسریع در اشتعال شده است.

حسینی بر رعایت استانداردها در سراسر کشور در هر ساختمانی تاکید کرد و گفت: هر ساختمانی باید با توجه به کاربری خود مورد استفاده قرار گیرد.