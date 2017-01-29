نشست خبری دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه دهم بهمن ماه نشست خبری دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی با حضور دکتر ثقفی رئیس دانشگاه شاهد، فرزاد جهانبین دبیر علمی همایش و زهره کیاسالاری رئیس همایش در دانشگاه شاهد برگزار گردید.

ثقفی در مقدمه صحبت های خود درباره فلسفه انجام چنین همایشی گفت: دانشگاه شاهد همچنان که دانشگاه هست مشاور دیگر دانشگاه ها که در موضوعات مختلف علمی و تحقیقاتی شرکت پیدا می کنند تلاشش بر این است در موضوعاتی که بار ارزشی دارد، حتما حضور داشته باشد. لذا ورود دانشگاه به موضوع تمدن نوین اسلامی علاوه بر اینکه موضوع علمی است یک موضوع ارزشی هم است. سابقه این موضوع برمی گردد به صحبت های مقام معظم رهبری در خصوص انقلاب اسلامی. ایشان نقشه راهی را برای پیمایش نقشه انقلاب تبیین فرمودند که سابقه این موضوع به اوایل دهه ۷۰ برمی گردد.

وی افزود: اواخر سال ۷۹ بود که در آن سال ایشان مسیر حرکت انقلاب را از پیروزی انقلاب تا نقطه نهایی که می بایست طی شود در قالب ۵ مرحله تعیین کردند. دو مرحله پیروزی انقلاب و نظام اسلامی مراحل تحقق یافته ای بود. سه مرحله باقی مانده تحقق دولت اسلامی، جامعه اسلامی و نهایتا تمدن اسلامی یا تمدن نوین اسلامی نام گذاری شد که به عنوان نقشه راه جمهوری اسلامی به جامعه ارائه شد. در سال های گذشته به شکل های مختلف ایشان این موضوع را باز کرده اند.

رئیس دانشگاه شاهد تصریح کرد: بسیار متاسفم بعد از گذشت ۳۸ سال از پیروزی انقلاب این موضوع به عنوان راه حل و الگویی که انقلاب اسلامی برای جامعه پیشنهاد داشت، نرسیده است. آنچه ما انتظار داشتیم از انقلاب جامعه ای بود که در آن آرمان های اسلامی محقق شود. منتها هیچ موقع تبیین موفق و عملیاتی از آرمان ها و آرزوهای اسلام برای بشریت به شکل عملیاتی تبیین نشده است. نقطه آغاز چنین کاری از طرف نخبگان هر کشوری باید باشد که این اتفاق صورت نگرفت.

ثقفی ادامه داد: دانشگاه شاهد به عنوان احساس تکلیف در این موضوع ورود پیدا کرد که به صورت عملیاتی بتواند ساز و کاری را فراهم کند.

وی با اشاره به چند فراز از صحبت های مقام معظم رهبری در خصوص مدینه فاضله افزود: کمابیش در سطح جامعه شاهد هستیم که بین نخبگان هدف گذاری روشنی برای انقلاب صورت نگرفته و جزئیات موضوع باز نشده است که مردم هم این هدف را به صورت پیوسته ببینند. با کمال تاسف در عرصه سیاسی با جابجایی دولت ها جهت گیری ها تحت تاثیر قرار می گیرد. یکی از دلایلش این است که اهداف مشخص نیست. هر کسی بر اساس ظن خودش اقدام می کند. تعابیری مانند آزادی با برداشت های شخصی بهره برداری می شود. جامعه اسلامی با آرمان ها، اهداف و آرزوهایی که اسلام ترسیم کرده است، مورد هدف است.

رئیس دانشگاه شاهد اضافه کرد: مقام معظم رهبری اشاره داشتند که ما بعد از تحقق نظام اسلامی باید به دنبال دولت اسلامی باشیم. در سخنرانی سال ۸۰ بجنورد بعضی از فرازهای جامعه اسلامی تبیین شد. در مورد سبک زندگی، تعبیر این بود که جامعه اسلامی را بتوانیم محقق کنیم چنین جامعه ای می تواند تکثیر شود و نهایتا یک تمدن جدیدی در عالم شکل بگیرد.

ثقفی گفت: جامعه اسلامی جامعه ای با تقوا و معنویت و پرهیزگاری و عدل است. جامعه ای است که مردم در اداره و پیشرفت کشور دارای نقش هستند.

وی تصریح کرد: جامعه ای است که از رفاه برخوردار است از فقر مبرا است جامعه ای است که پیشرفت های علمی اقتصادی در آن شکل پیدا می کند. بدون سکون و توقف در حال پیشرفت است. استعدادها در این جامعه باید شکوفا شود و در این جامعه عدالت اجتماعی برقرار شود. فاصله ای که با این جامعه الگوی آرمان داریم را ببینیم و ببینید که فاصله ما کجاست. بحث از عدالت و مراد از عدالت به معنی یکسان بودن در برخورداری ها نیست. در واقع به معنای یکسان بودن فرصت برای آحاد مردم است.

رئیس دانشگاه شاهد افزود: مردم از حقوق یکسانی باید برخوردار باشند. قوانین لازم و تامین امنیت غذایی به گونه ای باشد که دست اندازی به حیطه مشروع مردم باید جمع شود. در کنار این ویژگی روحیه و آرمان انقلابی باید در جامعه جاری شود. به این معنی که میل به زندگی راحت و مرفه جامعه و مسئولان را غافل از زورگویی قدرت های جهانی نکند.

ثقفی گفت: شما می توانید مقایسه کنید سناریوهایی که برای پیشبرد کشور پیشنهاد می شود چقدر با یک جامعه الگو همخوانی دارد برخورداری از روحیه پرهیزکاری، دوری از حرص و آز و در مقابلش خلوص و پارسایی و خصلت های خوبی که باید در جامعه رواج پیدا کند. جامعه الگو دنیا و آخرت را با هم داشتن است. به همان اندازه که در علم پیشرفت می کنیم باید در ارتباط با خداوند هم پیشرفت داشته باشیم همه اینها تحت عنوان زندگی گوارا نام برده می شود. جاری بودن معنویت در عین رفاه مادی تحت عنوان حیات طیبه نام برده شده است.

وی ادامه داد: چنین هدفگذاری نیازمند تدوین است. دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بیش از دیگر مراکز مکلف بوده و هستند که در این عرصه ورود پیدا کنند و نقشه و اجزایش را ترسیم کنند. موضوع تمدن نوین اسلامی در عین اینکه یک موضوع علمی است یکی از مهمترین دغدغه های امروز نظام ما و عالم بشریت است. پیشرفتی که به دنبال رفاه و عدالت و خوب زندگی کردن است. به عنوان یک قدم که تنها بحث همایش به عنوان فتح باب از این محل وارد شدیم که این نگرش و رویکرد را در جامعه به عنوان گفتمان غالب در جامعه مطرح کنیم.

هدف ما این است که با برگزاری این همایش نخبگان معرفی شوند چون کمیسیون های فعالیت دائمی را در طول سال خواهد داشت. قطعا اندیشمندانی که در این عرصه معرفی می شوند از آنها دعوت به عمل می آید به طور طبیعی هم جوایزی به مقالات برتر داده خواهد شد اما هدف بالاتر این است که از این افراد حمایت کنیم. مقالاتی که برتر باشند در مجلاتمان چاپ می کنیم.

در ادامه زهرا کیاسالاری معاون پژوهش و فناوری و رئیس همایش ملی تمدن نوین اسلامی گفت: در راستای این هدف بزرگ که در جامعه ما تدوین شده است و برای اجرای بیانات مقام معظم رهبری طبیعی است قبل از صحبت درباره خودمان باید تمدن نوین اسلامی را تعریف کنیم.

وی تصریح کرد: دانشگاه شاهد هم به عنوان واحد تحقیقاتی و هم به عنوان یک دانشگاه خودش را ملزم می دانست که پیش قدم باشد. در سال ۹۳ اولین اقدام عملیاتی شروع شد. نشست هایی را در دانشگاه و سایر جاهها داشتیم و از اقدام های عملیاتی آن تشکیل شورای سیاستگذاری و اعلام فراخوان و کمک طلبیدن از نهادهای مختلف بود.

کیاسالاری افزود: این نشست ها برای این بود که پیش بینی کنیم چگونه حرکت کنیم. اولین همایش مهرماه ۹۴ برنامه ریزی شد و سه محور چیستی، چگونگی و چرایی مورد استفاده قرار گرفت. چیستی به این معنی که تمدن اسلامی چه شاخصه ای دارد؟ چرایی به این معنی که چرا تمدن نوین اسلامی اصلا چرا نوین؟ و چگونگی در واقع ما می خواهیم بدانیم چگونه به این هدف برسیم.

وی ادامه داد: همایش با هدف جریان سازی و گفتمان سازی اولیه حرکتش را شروع کرد. استقبال خوبی شد. در سطح کشور از دانشگاهها و از حوزه علمیه و نهادهای مختلفی همراهی هایی را داشتیم. این همایش یک نقطه شروع بود. ما ضرورت انجام کار را نهادینه کردیم. ما باید یک نهادی را می داشتیم که این نهاد یک به یک جلو رود. دبیرخانه همایش نوین به صورت یک دبیرخانه دائمی تاسیس شد که به صورت پیوسته پیگیر این موضوع باشد.

کیاسالاری تصریح کرد: وقتی ما می گویم سبک زندگی اسلامی، این سبک زندگی اسلامی باید تبیین شود ارتباط علم و تمدن اسلامی، تمدن غرب و تمدن نوین اسلامی چه ارتباطی با هم دارند؟ این مواجهه با غرب را چگونه داشته باشیم. همین اینها در دبیرخانه مورد بررسی قرار گرفت. نشست های مختلف علمی، دادن نشریه ها و پیام رسانی مختلف در دبیرخانه شکل گرفت و قدم بعدی به صورت برونداد شکل می گرفت. برونداد ما همایش دوم است که قرار است در اسفندماه برگزار شود.

وی گفت: از اندیشمندانی که همکاری خوبی با این همایش داشتند دست کمک می طلبیم. با این بحرانی که در دنیا به عنوان تمدن غرب و بی هویت ها و افسردگی ها و اضطراب هایی که جنبه های فردی و اجتماعی دارد را در ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار دهیم.

در ادامه فرهاد جهان بین دبیر علمی همایش گفت: دومین همایش نوین تمدن اسلامی در واقع ذیل هفته تمدن نوین اسلامی برگزار می شود. هفته تمدن نوین اسلامی اولین بار سال قبل برگزار شد و اسفندماه دومین آن برگزار می شود مهمترین همایشی است که در این هفته برگزار می شود. برگزار کننده اش دانشگاه شاهد است با همکاری دیگر دانشگاهها. ۴ اسفندماه افتتاحیه آن خواهد بود. ۵ اسفند از ۸ صبح تا ۶ بعدازظهر برای ارائه مقالات سازماندهی میشود.

وی گفت: به خاطر استقبال گسترده، همایش در موارد زیر برگزار می شود:

۱-معناشناسی ۲- سبک زندگی ۳- دولت اسلامی ۴- الگو اسلامی پیشرفت ۵- علوم انسانی ۶-نظام سازی ۷- جامعه اسلامی ۸- الگوهای رقیب ۹- تمدن غرب ۱۰- بیداری غرب۱۱- جایگاه علم در تمدن نوین اسلامی.

جهان بین ادامه داد: بنا است برحول و حوش این محورها ادبیات علمی شود. هر کدام از این ابعاد کمیسیون های ما را تشکیل می دهند. کمیسیون اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، آینده پژوهشی، تعلیم و تربیت، دفاع و امنیت، طب و سلامت، فرهنگی واجتماعی، علم و فناوری، هنر و معماری، مدیریت و حکمرانی، حقوق.

وی افزود: نکته مهم آن این است که مسئله اجتماعی و سبک زندگی ضرب می شود در اقتصاد و سیاست. یکی از ویژگی های این همایش، نگاه جامعه به ابعاد نوین اسلامی است. شکل گیری دبیرخانه دائمی به این معنا است که این جریان می خواهد مرتبا ادامه داشته باشد و هدفش بازماندهی کرسی ها و پرورش نیروهای نخبه در جامعه است. این هدفگذاری زمانی که این دبیرخانه تشکیل شد، بوده است.

دبیر علمی همایش خاطرنشان کرد: کمیسیون آینده پژوهشی چهار نشست علمی را برگزار کرده است. ۱- نظام مسائل تمدن نوین اسلامی ۲- نقش و پیگرد در آینده ۳- نقش محیط تمدن در تمدن سازی ۴- سناریوهای آینده و رابطه تمدن و هویت. مفتخریم که یک نشست علمی را با حضور آیت الله مصباح یزدی سامان دهیم. نشست بعدی که فردا برگزار خواهد شد نشست درآمدی بر الگوی اسلامی پیشرفت است.

جهان بین خاطرنشان کرد: تاکید ما نه بر کمیت بلکه بر حفظ کیفیت است. در ارتباط با مقالات، استقبال از این همایش بیش از آن چیزی است که فکر می کردیم. این نشان دهنده این است که جامعه ما نسبت به مسئله تمدن اسلامی حساس است. ۲۰۹ مقاله کامل از مهرماه از زمان فراخوان به دبیرخانه همایش ارسال شده است.

وی افزود: ما مقالات را برای ارزیابی با سختگیری برای کمیسیون ها ارسال کرده ایم تا ۲۰ بهمن ماه نتایج داوری ها را اعلام می کنیم. از این تعداد مقاله ۶۵ مقاله برای کمیسیون مباحث بنیادین آمده است. ۳۳ مقاله برای کمیسیون تعلیم و تربیت. ۳۶ مقاله برای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، ۶۷ مقاله سیاسی، ۱۲ مقاله هنر و معماری، ۱۳ مقاله کمیسیون آینده پژوهشی، ۱۴ مقاله مدیریت و حکمرانی، ۷ مقاله طب و سلامت که این مقالات در دست ارزیابی است.

دبیر علمی همایش گفت: افرادی که برای این همایش مقاله فرستاده اند ۱۱ استاد تمام، ۳۰ دانشیار، ۴۰ استادیار، ۷۹ دانشجوی دکتری، ۱۲ مربی دانشگاه، ۹۹ نفر کارشناس ارشد، ۳۰ نفر پژوهشگر. انشاالله نتیجه این ارزیابی ها تا ۲۰ بهمن به عزیزان اعلام می شود.

علاقه مندانی که مایل هستند در این همایش شرکت کنند تا ۲۰ بهمن ماه می توانند ثبت نام کنند و با مراجعه به سایت WWW.neicc.ir اطلاعات لازم را کسب کنند.