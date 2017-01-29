همکاری استراتژیک ترکیه و انگلیس در زمینه های امنیتی و تجاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رهبران دو کشور انگلیس و روسیه روز شنبه در خصوص ایجاد نوعی شراکت استراتژیک در خصوص مسائل دفاعی و اقتصاد ی به توافق رسیدند.

بر اساس این گزارش، نخست وزیر انگلیس و ترکیه در جریان کنفرانس خبری خود که روز شنبه در آنکارا برگزار شد، ضمن تاکید بر لزوم ایجاد نوعی شراکت استراتژیک میان دو کشور انجام چنین کاری را امری «حیاتی» خواندند.

«بنعلی ایلدریم»، نخست وزیر ترکیه در این خصوص گفت: ما ملاقات جامعی با یکدیگر داشتیم و در خصوص روابط دوجانبه با یکدیگر از جمله در زمینه امنیتی و اقتصادی به گفتگو پرداختیم. ما به اراده مشترک برای توسعه روابط با یکدیگر دست یافتیم.

وی در خصوص همکاری های نظامی میان دو کشور گفت که قرار شد لندن جت های جنگنده جدید برای ترکیه طراحی کند.

«ترزا می»، همتای انگلیسی «ایلدریم» نیز گفت: روابط میان ترکیه و انگلیس همواره مساله ای مهم بوده است، اما این مساله امروز بسیار حیاتی تر به نظر می رسد. ترکیه در خط مقدم مواجهه با چالش های بسیار سخت و جدی قرار دارد که ما با آنها روبرو هستیم.

وی افزود: این روابط در کانون ظرفیت های ما در راستای نابودی تهدید تروریستی علیه انگلیس قرار دارد. ترکیه تلاش عظیمی در از بین بردن تهدیدهای تروریستی علیه کشورهای ما انجام داده است از جمله ممانعت از خروج تروریست ها از سوریه.

«می» همچنین با اشاره به لزوم تقویت همکاری های نظامی میان دو کشور از طریق یک همکاری استراتژیک قوی تاکید کرد و گفت: این (همکاری) به هر دو دولت و سرویس های امنیتی کمک می کند تا حتی بیش از پیش در زمینه های مهمی همچون به اشتراک گذاشتن اطلاعات (امنیتی)، امنیت هوایی و امنیت داخلی همکاری نزدیکتری با یکدیگر داشته باشند.

«ترزا می» در ادامه سخنان خود افزود: ما امروز انجام توافق میان دولتی جدید و ویژه ای بین ترکیه و انگلیس را اعلام می کنیم و چارچوبی جدید برای همکاری و گفتگو بین دو دولت از جمله میان وزارت های دفاع و نیروهای هوایی یکدیگر تنظیم کردیم.

نخست وزیر انگلیس همچنین از انجام توافق میان آنکارا و لندن در خصوص تشکیل کارگروهی تجاری برای کشف و توسعه راه های ارتقاء تجارت میان دو کشور خبر داد.