۱۴۰۰۰کیلومتر راه‌ کشور از نظر فنی و مهندسی بررسی می‌ شود

به گزارش خبرگار مهر، سید رضا حسینی ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: بخشی از راههای استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این طرح مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از فناوریهای روز دنیا درآزمایشگاههای فنی و مکانیک خاک تصریح کرد: کارشناسان در این آزمایشگاهها باید به فناوری‌های روز دنیا مسلط باشند.

حسینی تصریح کرد: یکی از وظایف مهم شرکت شناسایی دانش در حوزه فنی و مکانیک خاک در کشورهای دیگر و انتقال دانش به داخل کشور است.

وی افزود: وظیفه همه ما مطالعه استانداردها و علوم جدید در این حوزه و به کارگیری و استفاده از این علوم است.

حسینی تصریح کرد: با وجود شرایط اقتصادی کشور، کارکنان حوزه فنی و مکانیک خاک باید به وظایف خود به درستی عمل کنند.

وی اظهار داشت: فعالیت در حوزه آزمایشگاهی در راستای اقتصاد مقاومتی باید با جلوگیری از هزینه‌های اضافی و با برنامه ریزی دقیق تر و سنجیده تر انجام شود.

مدیرعامل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کشور در بخش دیگری از سخنانش از خرید تجهیزات جدید خبر داد و گفت: سال گذشته آزمایشگاه یک اسکنر جدید جاده ای را خریداری کرد که توان شناسایی همه ترک‌های جاده را با عرض بالاتر از یک میلی متر دارد.

حسینی اظهار داشت: سرعت عبور این اسکنر ۹۰ کیلومتر در ساعت است و انجام دقیق آزمایشات به لحاظ فنی و مهندسی از مزایای این اسکنر است.