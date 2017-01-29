طراوت خاکسار صاحب مدال طلا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه پیکارهای روز پایانی لیگ جهانی کاراته وان پاریس، طراوت خاکسار که با ۶ پیروزی متوالی به دیدار نهایی وزن ۵۵- کیلوگرم زنان راه یافته بود، توانست با برتری ٢ بر صفر مقابل «امی کاتل» از اسکاتلند در فینال، صاحب مدال طلا شد.

بانوی اول این روزهای کاراته ایران، روز گذشته (شنبه) برای راهیابی به مرحله پایانی ابتدا با «انجلا ترلوگا» از اوکراین (نایب قهرمان اروپا در سال ۲۰۱۶) ۳-۳ به تساوی رسید که بعنوان فرد پیروز این مبارزه اعلام و راهی دور بعد شد. او در ادامه «ارمانده مایکل» از فرانسه را ۹-صفر شکست داد، در ادامه «انا دراسیکوویچ» از مونته نگرو را ۶ بر صفر برد. سپس با نتیجه ۸ بر یک «مامیکو گومو» از ژاپن را از پیش رو برداشت و در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف «کریستینا فررگارسیا» از اسپانیا رفت و با پیروزی ۳ بر صفر به نیمه نهایی راه یافت.

خاکسار در این مرحله هم برابر «سارا یامادا» از ژاپن که در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۶ توانسته بود به مدال برنز برسد با نتیجه ۳ بر صفر برنده از تاتامی خارج شد و به فینال رسید تا با شکست نماینده اسکاتلند در دیدار نهایی به نشان زرین کاراته وان پاریس دست پیدا کند.

او آخرین بار در کاراته وان اندونزی موفق به کسب مدال برنز شده بود و اینک پس از گذشت ۳ سال مدال طلا ضرب کرد تا سال ۲۰۱۷ میلادی را با یک موفقیت بزرگ آغاز کند.

در ادامه این مسابقات سجاد گنج زاده برای کسب مدال طلا به مصاف نماینده هلند می رود. ضمن اینکه حیدری و پورشیب هم به نشان برنز دست پیدا کردند.