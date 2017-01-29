پیش بینی ۱۷۰۸ کلاس برای اسکان مسافران نوروزی درکهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور بعدازظهر یکشنبه در جلسه کارگروه گردشگری استان افزود: این کلاس ها بر اساس کلاس های ویژه، درجه الف، درجه ب و درجه ج تقسیم بندی شده اند.

زارع پور با بیان اینکه ۱۲ پایگاه و ستاد اسکان برای نوروز ۹۶ توسط آموزش و پرورش استان در نظر گرفته شده است تاکید کرد: تعداد ۲۲۲ مدرسه در چهار گروه برای اسکان مسافران نوروزی مشخص شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: ۵۰ کلاس ویژه، ۲۳۷ کلاس در رده الف، ۷۲۶ کلاس درس در رده ب و ۶۹۵ کلاس در رده ج برای میزبانی و اسکان مسافران نوروزی مهیا می شوند.

وی تصریح کرد: تعدادی زیادی از عوامل اجرایی در قالب ۱۲ پایگاه به ارائه خدمات می پردازند.

زارع پور به انجام پذیرش اینترنتی برای اسکان مسافران نوروزی اشاره کرد وافزود: مسافران می توانند از طریق سایت نسبت به انجام رزرو اینترنتی اسکان اقدام کنند.