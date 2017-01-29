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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۱۱

مدیر کل آموزش و پرورش استان عنوان کرد:

پیش بینی ۱۷۰۸ کلاس برای اسکان مسافران نوروزی درکهگیلویه وبویراحمد

پیش بینی ۱۷۰۸ کلاس برای اسکان مسافران نوروزی درکهگیلویه وبویراحمد

یاسوج- مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۷۰۸ کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور بعدازظهر یکشنبه در جلسه کارگروه گردشگری استان افزود: این کلاس ها بر اساس کلاس های ویژه، درجه الف، درجه ب و درجه ج تقسیم بندی شده اند.

زارع پور با بیان اینکه ۱۲ پایگاه و ستاد اسکان برای نوروز ۹۶ توسط آموزش و پرورش استان در نظر گرفته شده است تاکید کرد: تعداد ۲۲۲ مدرسه در چهار گروه برای اسکان مسافران نوروزی مشخص شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: ۵۰ کلاس ویژه، ۲۳۷ کلاس در رده الف، ۷۲۶ کلاس درس در رده ب و ۶۹۵ کلاس در رده ج برای میزبانی و اسکان مسافران نوروزی مهیا می شوند.

وی تصریح کرد: تعدادی زیادی از عوامل اجرایی در قالب ۱۲ پایگاه به ارائه خدمات می پردازند.

زارع پور به انجام  پذیرش اینترنتی  برای اسکان مسافران نوروزی اشاره کرد وافزود: مسافران می توانند از  طریق سایت  نسبت به انجام رزرو اینترنتی اسکان اقدام کنند.

کد مطلب 3891150

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