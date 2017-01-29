وضعیت خلیج گرگان اسفبار است/احتمال تشکیل کانون ریزگرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو عصر یکشنبه در جلسه کمیته ملی خلیج گرگان اظهار کرد: هم‌اکنون وضعیت خلیج گرگان اسفبار است و نگرانی در خصوص ایجاد کانون ریز گردها در آن وجود دارد.

وی بابیان اینکه ریز گردها تهدید و آسیب زیست‌محیطی بسیاری ایجاد می‌کنند، افزود: این آسیب می‌تواند سه استان شمالی کشور و استان‌های سمنان و خراسان شمالی را هم درگیر کند.

استاندار گلستان بابیان اینکه به نظر می‌رسد لایروبی کانال‌ها مهم‌ترین و سریع‌ترین اقدام کوتاه‌مدت برای نجات خلیج گرگان است، ادامه داد: در این راه تابع نظر کارشناسی سازمان حفاظت از محیط‌زیست هستیم اما زمان هم برای ما بسیار حائز اهمیت است و فرصت سوزی خطر است و محیط‌زیست نباید فرصت سوزی کند.

وی همچنین اشاره‌ای به جلسات گذشته و تشکیل کمیته ملی نجات خلیج گرگان ارائه و تصریح کرد: پس از تشکیل این کمیته قرار بود اقداماتی از قبیل آنچه برای دریاچه ارومیه انتخاب انجام‌شده با نظارت سازمان محیط‌زیست در مورد خلیج گرگان هم انجام شود.

صادقلو یادآور شد: با مکاتبه انجام‌شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دکتر نوبخت اعلام کردیم در اقدام فوری آمادگی لازم برای لایروبی کانال چاپاقلی و کانال خو زینی راداریم.

وی ادامه داد: پیش از آن مطالعاتی از سوی سازمان بندرها و کشتیرانی انجام شده بود و می‌خواستیم از امکانات قرارگاه، سپاه و ارتش برای این کار استفاده کنیم و مجوز مالی آن‌هم از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اخذ شد اما برای اینکه کار ما کارشناسی شده باشد این موضوع به اتمام مطالعه از سوی سازمان حفاظت از محیط‌زیست موکول شد.

ارج نهادن به نظر کارشناسی محیط زیست

استاندار اضافه کرد: نظر کارشناسی محیط‌زیست را ارج نهادیم و تمکین کردیم امیدوار بودیم این مطالعات سه‌ماهه تمام شود اما در این مدت سازمان حفاظت محیط‌زیست سکوت کرد.

وی با یادآوری اینکه 20 دی‌ماه در نامه‌ای به دکتر جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کردیم، بیان کرد: نظر کارشناسی سازمان حفاظت محیط‌زیست مهم است اما زمان اجرای راهکارهای نجات‌بخش خلیج گرگان هم دارای اهمیت ویژه‌ای است.

صادقلو بابیان اینکه حدود پنج ماه از جلسه گذشته کمیته ملی نجات خلیج گرگان می‌گذرد و هنوز محیط‌زیست نظر نهایی خود را اعلام نکرده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مطالعات مختلفی توسط سایر دستگاه‌ها انجام‌شده و باید با توجه به چارچوب شاخص‌های از قبیل حجم آب و مسائل زیست‌محیطی مطالعات انجام و در بازه زمانی کوتاه اجرایی شود.

استاندار گلستان متذکر شد: ما به‌شدت به مسائل زیست‌محیطی توجه داشته و تأکیدداریم که این مسائل رعایت شود اما زمان برای ما مهم است و باید هم گذشته و زمان ازدست‌رفته جبران شود و هم استانداری به لحاظ ابلاغ و تخصیص اعتبار باید پاسخگوی حوزه نظارتی باشد.

وی خواستار جمع‌بندی و نهایی شدن تشکیلات و مطالعات کمیته ملی نجات خلیج گرگان شد و گفت: امیدواریم با تخصیص اعتبار پنج میلیارد تومانی ظرف یک و نیم ماه آینده شاهد اقدامات اجرایی برای جاری شدن آب در خلیج گرگان باشیم.