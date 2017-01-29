به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بین المللی کشتی پاریس، از دیروز شنبه با برگزاری مسابقات چهار وزن نخست آغاز شد و امروز با برگزاری مسابقات چهار وزن دوم به پایان می رسد.

در روز دوم این رقابت ها چهار نماینده کشتی فرنگی کشورمان به مصاف حریفان خود رفتند که نتایج آنها به شرح زیر است:

در وزن ۵۹ کیلوگرم محسن حاجی پور پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل ژانسیریک سارسنبایف از قزاقستان با نتیجه ۵ بر یک به پیروزی رسید. وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی تگیران گالوستیان از فرانسه را با نتیجه ۸ بر ۳ شکست داد و راهی دیدار فینال شد. حریف حاجی پور در دیدار پایانی میرامبک آیناگولوف از قزاقستان است.

در وزن ۶۶ کیلوگرم علی ارسلان در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر آندرس وتسچ از سوئیس را شکست داد وی در دور بعد نیز ماماداسا سیلا از فرانسه را با نتیجه ۱۰ بر ۲ شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. ارسلان در این مرحله بنورگلیم کاندیک از قزاقستان را با نتیجه ۷ بر صفر مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل ماتئوس برناتک قهرمان زیر ۲۳ ساله های اروپا از لهستان با نتیجه ۹ بر ۴ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد.

در وزن ۸۰ کیلوگرم رامین طاهری در دور اول دامیان دیتسچ از سوئیس را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد وی در دور بعد مقابل الکس کسیدیس از سوئد با نتیجه ۶ بر ۲ پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. طاهری در این مرحله با نتیجه ۵ بر یک دراگوتین دوکیس از فرانسه را شکست داد و راهی دیدار فینال شد. وی در این دیدار به مصاف پیتر ناگی از مجارستان می رود.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم امیر قاسمی منجزی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۱۰ بر یک لوک زانتون از فرانسه را شکست داد و راهی دیدار فینال شد. وی در دیدار نهایی به مصاف اسکار مارویک از نروژ می رود.

در روز نخست این مسابقات علی اکبر حیدری نماینده وزن ۹۸ کیلوگرم کشورمان به مدال برنز دست یافت.