۱۴۶حلقه چاه غیرمجاز در سمنان پلمب شد/ نصب ۱۰۰۰ کنتور هوشمند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان ظهر یکشنبه در نشست خبری خود به میزبانی شرکت آب منطقهای سمنان، ضمن اشاره به شناسایی دهها حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان، ابراز داشت: یکی از اقداماتی که در راستای تعادل بخشی به مقوله چرخه آب یعنی ضریب برداشت و ورود طی سالجاری انجامگرفته، انسداد چاههای غیرمجاز با تخلیه ۱.۴ میلیون مترمکعب آب است که به میزبان قابلتوجهی از اضافه برداشت چاهها کاسته است.
وی افزود: در کنار این امر نصب ۱۴۴ کنتور هوشمند و ۱۷۴ کنتور فهام برای پیشگیری از سوءبرداشت و کنترل میزان خروجی چاهها در سطح استان از دیگر اقداماتی است که خوشبختانه طی سال جاری در آن پیشرفت قابلتوجهی داشتهایم.
همیاران آب طرحی فرهنگی برای مصرف بهینه آب
مدیر آب منطقهای استان سمنان همچنین از طرحهای فرهنگی صورت گرفته در راستای کاهش سوءبرداشت از حوزه آبی و مصرف بهینه آن توسط این شرکت خبر داد و گفت: طرح دانشآموزی همیاران آب در زمره اقداماتی بود که طی سال گذشته با همراهی آموزشوپرورش سمنان باهدف هشدار به خانواده در راستای کاهش ذخایر آبی صورت گرفت.
حیدریان با اشاره به اینکه تنها با اقدامات قهریه نمیتوان سوءبرداشت آب را از ذخایر کنترل کرد، ابراز داشت: فرهنگسازی، نظارت و مقابله جدی با حفر چاههای غیرمجاز در سمنان و نصب کنتورهای هوشمند ازجمله مهمترین اقدامات در راستای تعادل بخشی به ذخایر آبی استان است.
وی افزود: در سه سال اخیر یک هزار کنتور هوشمند بر روی چاههای استان سمنان نصبشده که این امر تا حد زیادی توانسته جلوی سوءبرداشت از ذخایر را بگیرد.
سد مجن شاهرود ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد
مدیر آب منطقهای استان سمنان در پاسخ به سؤالی با موضوع پروژههای در دست اقدام این شرکت در سطح استان، گفت: سد نمرود با ۱۵درصد پیشرفت فیزیکی و سد مجن با ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دو پروژه مهم آب منطقهای استان هستند که امیدواریم بتوانیم بهزودی شاهد بهرهبرداری از آنها باشیم.
حیدریان درباره آخرین وضعیت این سدها نیز، تأکید کرد: مراحل پرداخت بدهی پیمانکاران در سد مجن در دست پیگیری است و امیدواریم بتوانیم تعهدات را در قبال این طرح بهزودی برطرف کنیم.
وی درباره آخرین وضعیت انتقال آب خزر به سمنان نیز، گفت: منتظر دریافت نظر کارشناسی محیطزیست دراینباره هستیم.
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