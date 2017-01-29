مناسب سازی معابر برای جانبازان و معلولان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مهران ماندگار ظهر یکشنبه در همایش مناسب سازی تردد معلولان اظهار داشت: از حدود ۲۰ سال گذشته مناسب سازی در کشور شروع شده و این کار از مهم ترین اولویت های ستاد به شمار می‌رود چراکه کشور ایران کشوری است که جانبازان و رزمندگان بسیاری دارد.

وی گفت: اگر ما در شهرها مناسب سازی معابر را به درستی انجام دهیم خواهیم دید که معلولیت محدودیت ندارد و باید شرایط مناسبی فراهم آوریم که معلولان دغدغه و مشکل تردد نداشته باشند.

دبیر ستاد مناسب سازی برای معلولان و جانبازان تاکید کرد: از معابر مناسب سازی شده علاوه بر معلولان و جانبازان افرادی که به صورت موقت و مقطعی دچار معلولیت می شوند نیز می توانند استفاده کنند.

وی تاکید کرد: اگر مناسب سازی به درستی انجام شود عمده مشکل معلولان در خارج از خانه حل خواهد شد اما اگر مناسب سازی به درستی انجام نپذیرد مشکل معلولان افزوده می‌شود و نیز ممکن است معلولیت آنها بیشتر شود.