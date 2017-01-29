  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۱۴

بعداز بارش شدید برف

جشنواره آدم برفی در شهرستان اهر برگزار شد

جشنواره آدم برفی در شهرستان اهر برگزار شد

اهر - بعداز بارش شدید برف، جشنواره آدم برفی و خانواده در شهرستان اهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یک شنبه از سوی کمیسیون فرهنگی و روابط عمومی شهرداری و شورای شهر اهر جشنواره آدم برفی و خانواده با شرکت خانواده ها، کودکان و علاقه مندان برگزار شد.

این جشنواره که با استقبال خوب شهروندان اهری همراه بود، در پارک شیخ شهاب الدین اهری برگزار شد.

گفتنی است به نفرات منتخب این جشنواره نیز جوایزی اعطا شد.

اَهَر یکی از شهرهای شمالی استان آذربایجان شرقی و مرکز شهرستان اهر است. این شهر، با جمعیّت ۱۰۰ هزار نفری به عنوان پنجمین شهر پرجمعیت استان محسوب می شود. اهر بزرگ ‌ترین شهر منطقه ارسباران است و تا پیش از انقلاب اسلامی به عنوان مرکز این منطقه شناخته می‌ شد.

کد مطلب 3891158

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها