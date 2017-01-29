جشنواره آدم برفی در شهرستان اهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یک شنبه از سوی کمیسیون فرهنگی و روابط عمومی شهرداری و شورای شهر اهر جشنواره آدم برفی و خانواده با شرکت خانواده ها، کودکان و علاقه مندان برگزار شد.

این جشنواره که با استقبال خوب شهروندان اهری همراه بود، در پارک شیخ شهاب الدین اهری برگزار شد.

گفتنی است به نفرات منتخب این جشنواره نیز جوایزی اعطا شد.

اَهَر یکی از شهرهای شمالی استان آذربایجان شرقی و مرکز شهرستان اهر است. این شهر، با جمعیّت ۱۰۰ هزار نفری به عنوان پنجمین شهر پرجمعیت استان محسوب می شود. اهر بزرگ ‌ترین شهر منطقه ارسباران است و تا پیش از انقلاب اسلامی به عنوان مرکز این منطقه شناخته می‌ شد.