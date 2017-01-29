نجات خلیج گرگان نیازمند راهکار فوری است

به گزارش خبرنگار مهر، پروین فرشچی عصر یکشنبه در جلسه کمیته ملی نجات خلیج گرگان که به میزبانی استانداری گلستان برگزار شد، اظهار کرد: اینکه استاندار گلستان دغدغه زیست‌محیطی دارند و به دنبال راهکار برای نجات خلیج گرگان هستند بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: تاکنون زمان را ازدست‌داده‌ایم و باید جلسه تصمیم‌گیری در خصوص نجات خلیج گرگان زودتر اتفاق می‌افتاد.

معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست خواستار مشخص شدن نقشه راه و نتیجه‌گیری نهایی در خصوص نجات خلیج گرگان در این جلسه شد و ادامه داد: مراحل نجات خلیج گرگان مشابه مراحل نجات دریاچه ارومیه است هرچند معتقدیم نجات دریاچه ارومیه هم کند بود اما هم‌اکنون زمان ازدست‌داده در خصوص خلیج گرگان را باید با فعالیت بیشتر جبران کنیم.

وی بابیان اینکه در این کارگروه تمام ذینفعان حضور دارند، تصریح کرد: باید با سرعت نقشه راه نجات خلیج گرگان تدوین‌شده و مصوبه هیئت دولت مراحلش را طی کرده و به مرحله اجرا برسیم.

فرشچی با اشاره به اینکه طرح نجات خلیج گرگان شامل مجموعه تالاب میانکاله، زاغمرز و خلیج گرگان می‌شود، خاطرنشان کرد: ما از زمان داده‌شده به‌خوبی استفاده نکرده‌ایم اما مطالعه بیشتر نیاز نیست و باید با تشکیل زیر کمیته ۶ نفرِ راهکارهای فوری و ضرب العجل بررسی و نتایج این زیرگروه به تائید کارگروه اصلی برسد.

وی تأکید کرد: این زیر کمیته با محوریت سازمان حفاظت محیط‌زیست باید ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز آینده راهکارهای کوتاه‌مدت برای نجات خلیج گرگان را ارائه و مشخص کند.