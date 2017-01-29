رئیس هیئت شطرنج گلستان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی ریاست هیئت شطرنج گلستان عصر یکشنبه در اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار و محمداسماعیل دهباشی به مدت چهار سال به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

دهباشی که حدود سه ماه سرپرستی هیئت شطرنج گلستان را بر عهده داشت، تنها کاندیدای احراز سمت ریاست این هیئت بود و از مجموع ۱۳ رای ماخوذه موفق به کسب تمامی آرا شد تا برای چهار سال روی صندلی ریاست هیئت شطرنج گلستان بنشیند.

شطرنج گلستان اعتبار زیادی در کشور دارد

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان اظهار کرد: باید از زحمات آقای سادات منصوری رئیس پیشین هیئت شطرنج گلستان تشکر کنم، ایشان به دلیل مشغله کاری از مدت‌ها پیش درخواست داده بود تا شخص دیگری در هیئت جایگزینش شود.

بهمن طیبی افزود: البته انتخاب آقای دهباشی به عنوان رئیس هیئت شطرنج استان به معنی قطع همکاری با آقای سادات منصوری نیست و از ایشان درخواست می‌کنیم تا مانند گذشته به این رشته کمک کنند.

وی تصریح کرد: آقای دهباشی باید برای شطرنج گلستان وقت بگذارند، زیرا این رشته در استان دغدغه‌های بسیاری دارد و شطرنج بازان ما اعتبار زیادی در عرصه‌های ملی و فراملی دارند.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان با بیان اینکه تمامی اهالی شطرنج استان باید برای موفقیت این رشته تلاش کنند، گفت: اعضای مجمع باید کنار رئیس هیئت باشند و از آقای دهباشی تقاضا داریم از تمامی ظرفیت‌های شطرنج در استان استفاده لازم را ببرند و البته با کسی تعارف هم نداشته باشند.

طیبی ادامه داد: رئیس هیئت باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام به معرفی دبیر و نایب رئیس کند و به هیئت‌های شهرستانی نیز سر و سامان ببخشد تا آنها هم در این مسیر فعالیت کنند.

وی یادآور شد: حمایت‌های مالی و امکاناتی نیز از دیگر برنامه‌های رئیس هیئت شطرنج گلستان باشد و برای اهالی شطرنج استان آرزوی موفقیت می‌کنیم.

گلستان باید پایتخت شطرنج ایران شود

رئیس هیئت شطرنج گلستان نیز پس از انتخابش در این سمت گفت: باید از تمامی اعضای مجمع که به بنده اعتماد کردند تشکر کنم و امیدوارم با کمک همدیگر فعالیتی داشته باشیم که در یادها باقی بماند.

محمداسماعیل دهباشی افزود: شطرنج گلستان همواره در سطح کشور مطرح بوده و گلستانی‌ها در رقابت‌های ملی، آسیایی و جهانی درخشیده‌اند و در تمامی دوره‌ها در تیم ملی نماینده داشتیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز پرهام مقصودلو از استان گلستان نفر نخست رنکینگ کشور است و این موفقیت‌ها با کمک تمامی اهالی شطرنج اتفاق افتاده است.

رئیس هیئت شطرنج گلستان با اشاره به اهدافش در چهار سال پیش رو خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین هدف من این است که گلستان تبدیل به پایتخت شطرنج کشور شود و به طور قطع اگر تلاش کنیم رسیدن به این هدف دور از دسترس نخواهد بود.

دهباشی تصریح کرد: باید طوری برنامه ریزی کنیم تا حدود ۲۰۰ شطرنج باز فعال در سطح استان داشته باشیم.

وی یادآور شد: توجه ویژه‌ای به حوزه آموزش و پرورش خواهیم داشت تا از ظرفیت‌های دانش آموزی نیز نهایت استفاده را ببریم.

شطرنج گلستان سرشار از استعداد است

رئیس پیشین هیئت شطرنج گلستان نیز در این مجمع گفت: فرقی نمی‌کند چه کسی رئیس هیئت شطرنج باشد و تمامی اعضای مجمع باید به ایشان کمک کنند.

محمد سادات منصوری افزود: آقای طیبی به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان گلستان نهایت همکاری را با هیئت شطرنج در طول این دو سال داشته و فدراسیون نیز با حضور آقای پهلوان زاده شرایط خوبی دارد.

وی ادامه داد: شطرنج گلستان دارای استعدادهای بسیار خوبی است که جای پیشرفت دارند و به خصوص در رده سنی نوجوانان باید از تمامی استعدادها بهره ببریم زیرا آنها نیاز به یک جرقه دارند تا پیشرفت کنند.

مسئول کمیته پیشکسوتان فدراسیون شطرنج یادآور شد: فدراسیون شطرنج مسابقات متعددی را به صورت رایگان برگزار می‌کند و شطرنج بازان گلستانی می‌توانند با حضور در این رقابت ها خود را به طور جدی محک بزنند.

غیبت رئیس فدراسیون و تجلیل از رئیس پیشین هیئت

مجمع انتخاباتی ریاست هیئت شطرنج گلستان بر خلاف بسیاری از مجامع انتخاباتی بدون حضور رئیس فدراسیون برگزار شد و مهرداد پهلوان زده به دلیل مشغله کاری نتوانست به گرگان سفر کند تا محمد سادات منصوری مسئول کمیته پیشکسوتان فدراسیون شطرنج و رئیس پیشین هیئت شطرنج گلستان به نمایندگی از فدراسیون در این مجمع حاضر شود.

از میان ۱۹ عضو مجمع هیئت شطرنج استان گلستان، چهار عضو در مجمع انتخاباتی غیبت داشتند و به سرپرست و نایب رئیس هیئت نیز حق رای داده نشد.

محمدخلیل پولاد نیز به عنوان کاندیدا برای حضور در انتخابات هیئت شطرنج گلستان ثبت نام کرده بود که در نهایت از حضور در این انتخابات منصرف شد تا مجمع با یک کاندیدا برگزار شود.

در پایان از طرف هیئت شطرنج و اداره کل ورزش و جوانان گلستان از محمدسادات منصوری رئیس پیشین هیئت شطرنج استان تجلیل به عمل آمد.