کمپین ممنوعیت ورود ترامپ به انگلیس تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میرور، در انگلیس تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار تن از شهروندان این کشور با راه اندازی کمپینی به جمع آوری امضاء برای منع دعوت از «ترامپ» به لندن پرداخته اند.

گفته می شود هزاران نفر از مردم این کشور در همان دقایق نخست راه اندازی این کمپین به آن پیوسته و منشور آن را امضا کرده اند.

این کمپین در پی دعوت رسمی «ترزا می» از «دونالد ترامپ» برای بازدید از لندن طی سفر نخست وزیر انگلیس به آمریکا صورت گرفته است. «ترامپ» در پاسخ به این دعوت آن را پذیرفته و از تمایل خود برای دیدار با ملکه «الیزابت» سخن گفته است.

معترضین به دستور صادر شده از سوی «ترامپ» مبنی بر عدم اجازه ورود به شهروندان هفت کشور اعلام شده از سوی وی برای ورود به آمریکا، اعلام کرده اند که دیدار «ترامپ» با ملکه، باعث شرمساری و خجالت زدگی ملکه انگلیس خواهد شد.

معترضین معتقدند ورود «ترامپ» به کشورشان به عنوان رهبر آمریکا اشکالی ندارد، اما «ترزا می» نباید از وی دعوت رسمی به عمل بیاورد.