تیم ملی والیبال بانوان ایران قهرمان منطقه آسیای مرکزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های انتخابی زنان جهان در منطقه آسیای مرکزی که از روز جمعه در شهر ماله پایتخت مالدیو آغاز شده، امروز یکشنبه با قهرمانی ایران به پایان رسید.

تیم ملی والیبال بانوان ایران امروز در دومین مسابقه خود در این رقابت ها به مصاف مالدیو رفت و موفق به شکست سه بر صفر میزبان این رقابت ها شد و با ۶ امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد.

شاگردان «مایدا چیچیچ» سرمربی تیم ملی بانوان ایران در سه ست متوالی با امتیازهای ۲۵ بر ۴، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۱۵ به پیروزی رسیدند تا عنوان قهرمانی را از آن خود کنند.

تیم ملی بانوان در دیدار مقابل مالدیو با ترکیبی متفاوت نسبت به نپال به میدان رفت و شبنم علیخانی، مائده برهانی، فرزانه زارعی، شکوفه صفری، زینب گیوه، نگار کیانی و فرانک بابلیان در ابتدای مسابقه به میدان رفتند.

داورانی از کشورهای تایلند و نپال به عنوان داوران اول و دوم قضاوت این مسابقه را بر عهده داشتند.

تیم ملی والیبال بانوان ایران روز گذشته در نخستین دیدار خود نپال را سه بر صفر شکست داده بودند.

بانوان ایران با کسب عنوان قهرمانی در آسیا مرکزی به عنوان دهمین تیم رقابت های انتخابی جهان در قاره کهن آسیا معرفی شد تا در مرحله نهایی این رقابت ها برای چهار سهمیه رقابت های جهانی به میدان برود.

هجدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زنان جهان سال ۲۰۱۸ با حضور ۲۴ تیم از ۷ تا ۲۸ مهرماه سال ۱۳۹۷ به میزبانی ژاپن برگزار می شود.

تاکنون حضور سه تیم در این رقابت ها قطعی شده است. آمریکا به عنوان قهرمان سال ۲۰۱۴، ژاپن میزبان سال ۲۰۱۸ و تیم ملی والیبال برزیل به عنوان قهرمان سال ۲۰۱۵ آمریکا جنوبی سه تیم قطعی شده این رقابت ها هستند.

قاره آسیا علاوه بر میزبان، چهار سهمیه دیگر در مسابقات والیبال قهرمانی جهان دارد که تیم ها بر اساس مسابقات انتخابی مشخص می شوند.

مرحله دوم یا نهایی مسابقات والیبال انتخابی جهان در قاره آسیا با حضور ۱۰ تیم در دو گروه برگزار می شود که یک گروه پنج تیمی به میزبانی قزاقستان (گروه الف) و پنج تیم دیگر هم به میزبانی تایلند (گروه ب) با هم رقابت می کنند.

تاکنون حضور تیم های چین، قزاقستان، استرالیا، کره جنوبی، تایلند، ویتنام، کره شمالی، چین تایپه و تانگو در مرحله نهایی مسابقات انتخابی زنان جهان در قاره آسیا قطعی شده و تیم ایران به عنوان قهرمان منطقه آسیای مرکزی دهمین تیم شرکت کننده در این رقابتهاست.