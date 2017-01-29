سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر یک شنبه در نشست رفع موانع تولید با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی، گردشگری و... در این استان افزایش یافته است، عنوان کرد: دولت در مسیر توسعه و پیسرفت این استان گام های بلندی برداشته است.

وی عنوان کرد: هم اکنون پروژه های مختلفی در این استان در بخش های فولاد، پتروشیمی، کشاورزی، گردشگری و ... در این استان در حال انجام است و این پروژه ها نقش مهمی در توسعه این استان ایفا می کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: این استان ظرفیت های و توانمندی های بسیاری دارد که شرایط سرمایه گذاری بخش های مختلف در چهارمحال و بختیاری آسان شده و تسهیلات لازم در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد.

وی ادامه داد: مدیران استان باید موانع پیش رو سرمایه گذاران را بردارند و زمینه برای سرمایه گذاری آسان انها در این استان فراهم کنند.

وی در ادامه با اشاره به دهه فجر، عنوان کرد: انقلاب اسلامی مسیر توسعه و پیشرفت کشور را هموار کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: کشور ایران به برکت انقلاب اسلامی از غارت بیگانگان نجات یافت و در مسیر پیشرفت و خودباوری قرار گرفت.