خروج سامانه بارشی از ایلام/هوای سرد آمد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف و باران که از روز پنجشنبه هفته گذشته در مناطق مختلف استان آغاز و باعث خوشحالی مردم و کشاورزان شد، علاوه بر این بارش ها به خصوص بارش برف باعث اختلال در رفت و آمدها، تعطیلی مدارس، لغو پروازها و.. شد.

کارشناسان هواشناسی می گویند که این سامانه امروز از استان خارج می شود اما تا پایان هفته هوای سرد در استان باقی است.

با خروج کامل سامانه بارشی از سطح استان شاهد ماندگاری هوای سرد و یخبندان تا پایان هفته در استان هستیم و مه شدید امشب و فردا صبح در بعضی از مناطق استان را فرا می گیرد.

بارش برف سه روز است که باعث لغو پروازهای فرودگاه شهدای ایلام شده و مدارس استان را هم دو روز متوالی به تعطیلی کشانده است.