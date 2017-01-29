اشتغال در بخش صنعت چهارمحال و بختیاری رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، نعیم امامی ظهر یکشنبه در نشست رفع موانع تولید با بیان اینکه اشتغال در بخش صنعت چهارمحال و بختیاری در حال افزایش است، عنوان کرد: با فعال شدن بسیاری از واحدهای صنعت این استان افزایش شغل در بخش صنعت این استان ایجاد شده است.

وی عنوان کرد: بهره گیری از ظرفیت های صنعتی این استان ضروری است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: طی فعالیت دولت یازدهم تلاش های بسیاری برای رفع موانع تولید در این استان انجام شده است.

وی گفت: بیش از ۱۳۳ جلسه برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی این استان برگزار شده است.