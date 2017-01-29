تاریخ برگزاری دیدار معوقه دبیری با گیتی پسند مشخص شد

حبیب کلاشی سرپرست تیم فوتبال دبیری تبریز با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این بازی قرار بود از چارچوب دیدارهای هفته هفدهم برگزار شود که به دلیل لغو همه بازی های هفته، مقرر شد این دیدارها در تاریخ دیگری برگزار شود.

وی با اشاره به زمان جدید برگزاری بازی های معوقه هفته هفدهم عنوان کرد: بر اساس اعلام سازمان لیگ، بازیهای معوقه از هفته هفدهم روز سوم اسفند برگزار خواهد شد و طبق برنامه در این روز تیم دبیری در سالن علوم پزشکی تبریز میزبان تیم گیتی پسند اصفهان خواهد بود.

گفتنی است هم اکنون تیم گیتی پسند با ۵۰ امتیاز صدرنشین لیگ برتر فوتسال است و دبیری تبریز پس از مس سونگون ۴۲ امتیازی، با ۴۱ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به تاسیسات دریایی تهران در رده سوم قرار دارد.

دبیری تبریز در هفته بیستم موفق به شکست تیم ارژن شیراز در خانه حریف شد و در هفته بیست و یکم باید در زمین تیم یاسین پیشرو قم مسابقه بدهد.