۸۱ پروژه عمرانی و خدماتی دهه فجر در شفت به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگارمهر، محمدرضا محسنی در نشست با اصحاب رسانه به مناسب دهه فجر که شامگاه یکشنبه در دفتر فرمانداری شهرستان شفت برگزارشد، اظهار کرد: دهه فجر امسال شهرستان شفت شاهد بهره برداری از ۸۱ پروژه عمرانی است.

وی با بیان اینکه ۱۶ میلیارد و ۴۹۲ میلیون تومان اعتبار هزینه شده برای این تعداد پروژه است، افزود: بیشترین پروژه در حوزه برق رسانی، آسفالت راه روستایی، گازرسانی، آب و فاضلاب روستایی و جهاد کشاورزی است.

فرماندار شفت با اشاره به وجود ضعف برق در سطح شهرستان، گفت : ۱۴ پروژه برق رسانی در جهت تقویت و رفع ضعف برق با اعتبار ۷۴۹ میلیون تومان اجرایی شده که تاحدودی این مشکل مرتفع شد.

وی به گازرسانی در روستاها طی سه سال گذشته در سطح شهرستان اشاره و خاطرنشان کرد: قبل از این اقدامات تنها ۳۸ روستای شهرستان از نعمت گاز برخوردار بودند که این تعداد اکنون به ۹۳ روستا رسیده است.

به گفته این مسئول برای اجرای و بهره برداری از ۹ پروژه گازرسانی به روستاهای شهرستان شفت بیش از سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

وی تصریح کرد: افتتاح جایگاه CNG احمدسرگوراب با دو میلیارد و ۸۷۳ میلیون تومان، افتتاح خانه بهداشت، بهره برداری از دو پروژه جهاد کشاورزی با اعتبار دومیلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان وبهره برداری از ۱۵ واحد مسکن مددجویی از دیگر پروژه های قابل افتتاح ایام الله دهه فجر در شهرستان شفت است.

محسنی در ادامه با بیان اینکه انقلاب اسلامی تنها با هدف تغییر حکومت در ایران نبوده و بانگاه عمیق به تعالیم اسلامی به صورت فراملی و فرامنطقه ای ایجاد شد، اظهارکرد: سه عامل ایمان و اتکاء به خداوند، رهبری انقلاب و وحدت کلمه از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به رشد، توسعه و دستاوردهای حاصل از پیروزی نظام مقدس اسلامی در حوزه های مختلف به رغم وجود فشار و تحریم ها در طی ۳۸ سال گذشته، افزود: در هر جاگگ اختلاف نظر و سلیقه وجود دارد ولی این به معنای دوری از انقلاب و نظام اسلامی نیست.

فرماندار شفت با بیان اینکه انتقاد سبب رشد و توسعه در هر جامعه ای می شود، گفت: برای بیان انتقاد و عملکرد دولت و نظام باید انصاف و اخلاق رعایت شود که متاسفانه امروز اخلاق حرفه ای در بسیاری از حوزه ها وجود ندارد.

وی یکی از اقدامات خوب دولت در سه سال گذشته را اجرای طرح بزرگ بیمه سلامت در کشور دانست و خاطرنشان کرد: ۱۱ میلیون نفر تحت پوشش این بیمه قرار گرفته اند که این میزان در سطح شهرستان به ۵۷ هزار نفر می رسد.