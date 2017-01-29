حضور در جشنواره فیلم فجر برای هر فیلم سازی افتخار است

کمال برناک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور فیلم هستی در جشنواره فیلم فجر، اظهار داشت: حضور در این جشنواره که می توان گفت تنها جشنواره مهم کشور محسوب می شود برای هر فیلمسازی افتخار محسوب می شود، هر چند که امسال هشت سال از جدایی سیمرغ فیلم کوتاه از جشنواره می گذرد و پس از هشت سال سیمرغ فیلم کوتاه به آشیانه خود بازگشته و این جای خوشحالی دارد. بالاخص اینکه خوشبختانه امسال تبریز دو نماینده در فیلم فجر دارد، فیلم سینمایی "ائو" و فیلم کوتاه "هستی" که این جای خشنودی بسیاری برایم دارد، هستی پیش از این در سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر موفق به دریافت دیپلم افتخار شده بود و امسال با راهیابی این فیلم به بخش مسابقه ملی فیلم کوتاه فجر امید است مایه خشنودی کوچکی برای سینمای آذربایجان باشد.

وی با اشاره به خلاصه داستان فیلم کوتاه "هستی"، اظهار داشت: هستی روایت دختر خردسالیست که با مرگ مادرش سفری درونی را برای ادراک مفهوم مرگ آغاز می کند.

کارگردان جوان تبریزی با اشاره به عوامل فیلم کوتاه «هستی»، افزود: نویسنده و کارگردان کمال پرناک، تهیه شده در دانشگاه نبی اکرم تبریز و انجمن سینمای جوانان تبریز، تهیه کننده اجرایی حامد بابایی، بازیگران نایریکا غلامرضایی، سودا برمایه، مهری بشردوست، صمد آذرخش، تصویربردار علی آب پاک، تدوین قادر فریور، صدابرداری محمدجواد سنندجیان، صداگذار مهدی جعفرزاده عوامل فیلم کوتاه "هستی" هستند.

برناک ادامه داد: این فیلم در اردیبهشت سال ۹۴ تولید شد و مراحل تدوین آن در تیر ماه همین سال در تبریز به پایان رسید.

گفتنی است کمال پرناک متولد سال ۶۹ – بوکان- آذربایجان غربی، فارغ التحصیل هنرستان هنرهای زیبای اقبال آذر تبریز، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته کارگردانی از دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز است، به فیلمو گرافی این کارگردان می توان به ساخت فیلم های کوتاه، " سفید مرگ"، "برداشت آخر" مستند " ریشه در سنگ" و "هستی"، بازیگردان فیلم کوتاه " قاچار"، دستیار کارگردان" فیلم کوتاه" کافه کا، دستیار تولید مستند بلند بیزیم گردان و... اشاره کرد.

این کارگردان جوان و خوش ذوق تبریزی در جشنواره های ملی و بین المللی مختلف از جمله نخستین جشنواره فیلم و عکس نگاه رضوی، دومین جشنواره فیلم سما، پنجمین جشنواره فیلم مستقل خورشید، سیزدهمین جشن تصویر سال، هجدهمین جشن سینمای ایران و نامزدی در دو دبخش کارگردانی و بهترین فیلم، کسب جایزه بهترین فیلم پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان، کسب جایزه بهترین فیلم آکادمی سیزدهمین جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی نهال، کسب دیپلم افتخار بخش بین المذاهب از سی و چهارمین جشنواره بین المللی فجر، کسب جایزه دوم در یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه رضوی یزد، کسب جایزه سوم اولین جشنواره فیلم سلامت تهران، چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم هوئسکا کشور اسپانیا، هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم لوکانیا کشور ایتالیا، نهمین جشنواره بین المللی فیلم فایتو دوکو کشور بلژیک، جشنواره بین المللی فیلم سلیمانیه کردستان عراق و کسب جایزه بلوط طلایی بهترین کارگردانی، دومین جشنواره بین المللی فیلم کریستانیا کشور ایتالیا، جشنواره بین المللی فیلم سوسه کشور ارمنستان و کسب جایزه بهترین فیلم دانشجویی، بیست و یکمین جشنواره بین المللی فیلم توآناس کشور لتونی، کسب جایزه بهترین فیلمنامه از سومین جشنواره بین المللی فیلم تاراتسا کشور یونان و هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم ازمیر کشور ترکیه حضور داشته و عناوینی را برای خود کسب کرده است.