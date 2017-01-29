گام بلند صالحین برای حضور در پلی آف/هواداران ورامینی امیدوار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در مرحله مقدماتی، روزهای پایانی خود را سپری می کند و کم تر از یک هفته دیگر، تکلیف تیم های صعودکننده به مرحله پلی آف مشخص خواهد شد.

تیم صالحین ورامین که با آغاز دور برگشت لیگ برتر والیبال، شکست های متوالی را تجربه کرد، هم اکنون یکی از شانس های حضور در مرحله پلی آف محسوب می شود.

صالحین ورامین که در هفته بیستم لیگ برتر والیبال در یک دیدار سخت و حساس توانست تیم شهرداری ارومیه را در سالن غدیر این شهر شکست دهد، در هفته بیست و یکم نیز دست به کار بزرگی زد.

نماینده والیبال ورامین شامگاه یکشنبه توانست تیم کاله آمل را در مقابل چشمان هواداران مازندرانی شکست دهد.

شاگردان عطار توانستند با ارائه یک بازی برتر و حساب شده، شاگردان بهروز عطایی را با نتیجه سه بر دو شکست داده و امید خود را برای حضور در مرحله پلی آف افزایش دهند.

دو مسابقه معوقه صالحین ورامین سبب شده تا امید هواداران خونگرم این تیم برای بهبود جایگاه نماینده والیبال ورامین در جدول رده بندی افزایش پیدا کند.