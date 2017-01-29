برگزاری نمایشگاه ویژه دهه فجر انقلاب اسلامی در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حاجی زاده روز یکشنبه در محل نمایشگاه مشهد دوست داشتنی با اشاره به نقش مهم شهر مشهد در شکل گیری انقلاب اسلامی، اظهار کرد: این نمایشگاه با این سبک پویایی و شرکت تمامی مردم در سطح کشور کم نظیر و برای اولین بار است که توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد در حال راه اندازی و با آغاز یوم الله دهه فجر شروع بازدید آن همه روزه از ساعت ۹ الی ۱۳ و بعد از ظهر ۱۶ الی ۲۲ در محل بلوار کوثر شمالی، روبروی کوثر ۳۹ است.

وی افزود: کار اصلی و طراحی این نمایشگاه توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری می باشد و شهرداری های ۱۲ گانه مشهد نیز هرکدام تداعی کننده اتفاقات خاص منطقه تحت پوشش خود در گذر زمان می باشند که شامل شبیه سازی راه آهن مشهد، بیمارستان امام رضا(ع) و سخنرانی معروف رهبری در این محل، بازسازی نمادین مهدیه مرحوم عابدزاده که تجمع نیروهای انقلابی مشهد بوده است و به علاوه نشانه اعتراض مردم به تخریب این بنای با ارزش است.

دبیر اجرایی نمایشگاه مشهد دوست داشتنی ادامه داد: ساخت ماکت بارگاه حضرت زینب(س) به نشانه احترام و گرامی داشتن شهدای مدافع حرم و خانواده هایشان و بافت لباس گرم برای رزمندگان توسط مردم، بازسازی صحن گوهرشاد و حادثه خونین مسجد گوهرشاد به صورت زنده و پویا، بازسازی زورخانه های مهم مشهد و نقش آن در مبارزه با نیروهای رژیم طاغوت از سایر برنامه های مختص به شهرداری های ۱۲گانه است.

وی عنوان کرد: به جهت تاثیر و اهمیت نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی، مسجد های مهم مانند مسجد کرامت در این نمایشگاه شبیه سازی شده است و بازیگرانی در نقش مقام معظم رهبری، مرحوم کافی، شهید هاشمی نژاد در این مساجد به ایراد سخنرانی های خود این اشخاص می پردازند و مردم بازدید کننده نیز می توانند به صورت زنده از این سخنرانی ها استفاد کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد: برای نشان دادن اثر این نقش، صحنه های قیام ۱۷ دی ماه، فرستادن رزمندگان به جبهه ها و بدرقه مادرانشان، بافت لباس گرم و بسته بندی مواد خوراکی توسط بانوان به نمایش گذاشته می شود و سپس این لباس ها هر روزه به سوریه جهت استفاده رزمندگان مدافع حرم ارسال می شود.

وی بیان کرد: یکی دیگر از بخش های مهم و مورد توجه این نمایشگاه، نمایش اتفاقات مشهد در سه بخش هجرت امام رضا(ع) تا نهضت مشروطه، نهضت مشروطه تا انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و از آغاز دفاع مقدس تا حال حاضر است که توسط گروه های تئاتر، گروه های بازیگر و همچنین پرده های نقالی و نقال ها به نمایش گذاشته خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی ناحیه شش مشهد، اضافه کرد: برای اجرای برنامه ها زمانبندی های متنوع وجود دارد و تمام برنامه ها در یک روز انجام می شود و همچنین ویژه برنامه هایی که در نظر گرفته شده است شامل جنگ شادی در روزهای ابتدایی نمایشگاه و به خصوص روز ولادت حضرت زینب کبری(س) است و بعد از آن با شروع ایام فاطمیه برنامه های متنوع آیینی در نظر گرفته شده است؛ ویژه برنامه ایی نیز برای شب ۲۲ بهمن در نظر گرفته شده که از مهم ترین آن ها می توان به برنامه الله اکبر اشاره کرد که توسط تمامی افراد حاضر در نمایشگاه به صورت متفاوتی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت این نمایشگاه در سال ۲۰۱۷، عنوان کرد: یکی دیگر ازویژگی هایی که این نمایشگاه برای نشان دادن نقش مشهد در جهان اسلام دارد، هماهنگی هایی است که با ستاد مشهد ۲۰۱۷ انجام داده ایم تا بتوانیم پذیرای میهمانان بین المللی از سراسر جهان اسلام باشیم تا پیام انقلاب را بدین صورت جهانی کنیم.