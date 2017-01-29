باخت ۲ بر ۳ تیم والیبال کاله برابر متین ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دهم دور برگشت سی‌امین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان ایران جام «شهدای مناء» دو تیم کاله مازندران و متین ورامین عصر یکشنبه در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل مصاف یکدیگر رفتند و تیم والیبال متین ورامین با نتیجه سه بر دو به پیروزی رسید.

در این مسابقه تیم متین ورامین در ست‌های اول و دوم و پنجم با امتیازهای ۲۶ بر ۲۴ و ۲۵ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۹ به پیروزی رسید و تیم کاله مازندران در ست‌های سوم و چهارم با امتیاز ۲۸ بر ۲۶ و ۲۵ بر ۱۸ به برتری رسید.

ولی علی پور، مهدی رنجبر، امیرحسین اسفندیار، آرمین رنجبر، اسماعیل مسافر، جواد کریمی یاران بهروز عطایی در تیم کاله مازندران بودند. حمزه زرینی، حسام بخششی، مجتبی قلی زاده، علی سید تقی پور، بهزاد حیدر شاهی، حسن شیروان شاگردان اولیه مجتبی عطار در تیم متین ورامین بودند.

حدود دو هزار هوادار آملی در سالن پیامبر اعظم آمل حضور داشتند وحمید راهجردیان و محمد شاهمیری به‌عنوان داوران اول و دوم قضاوت این دیدار را بر عهده داشتند و محمدحسین شفقی بر این بازی نظارت کرد.

تیم والیبال کاله مازندران چهارشنبه هفته جاری در گنبد میهمان تیم هاوش گنبد خواهد بود..