پیکر ۵۰۰ نفر از شهدای آذربایجان شرقی هنوز تفحص نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم صمدیان عصر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به برنامه های این اداره کل برای گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی، اظهار داشت: برنامه های دهه فجر انقلاب اسلامی از دوازدهم بهمن ماه همزمان با تمامی استان ها آغاز می شود و در این روز به مناسبت سالگرد ورود بنیان گذار حضرت امام خمینی (ره) به ایران مراسمی بزرگداشتی برگزار می شود.

وی همچنین در ادامه دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، برگزاری جشنواره "نامه ای برای یک شهید" جشنواره در مدارس استان، برگزاری جشنواره جبهه مجازی، نواختن زنگ انقلاب در مدارس تبریز، دعوت آحاد مردم به زیارت مزار شهدا در شهدای وادی رحمت، برگزاری مهمانی لاله ها، برگزاری یادواره ها و بزرگداشت شهیدان در سح استان، برگزاری یادواره شهدای مدافع حرم و تجلیل از خانواده این شهدا در مصلی بزرگ امام خمینی تبریز، ویزیت رایگان تمامی آحاد مردم در کلینیک های فجر یک و دو، رونمایی از گلزار شهر سیس در شهرستان شبستر و مرند، از جمله برنامه های شاخص اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی به حساب می آید.

مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران آذربایجان شرقی با بیان اینکه روز بیست و دوم بهمن ماه روز همدلی است، اظهار داشت: مردم در روز راهپیمایی با آرمان های امام عهده و پیمان دوباره خواهند بست.

صمدیان دیدار با تمام خانواده های ایثارگر، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و دیدار با خانواده ایثارگران و شهدا با حضور استاندار آذربایجان شرقی خبر داد.

وی همچنین در ادامه از دیدار ایثارگران در روز ۲۷ بهمن ماه با مقام معظم رهبری خبر داد.

مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران آذربایجان شرقی با اشاره به آمار شهدای آذربایجان شرقی، افزود: آذربایجان شرقی در هشت سال جنگ تحمیلی ۱۰ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است که از این تعداد ۵۰۰ پیکر این شهدا هنوز تفحص نشده است.

صمدیان با اشاره به تعداد شهدای ارامنه استان آذربایجان شرقی، گفت: تعداد شهدای ارامنه در جنگ ایران و عراق ۱۴ نفر بوده است.

وی همچنین در ادامه به آمار شهدا، جانبازان و ایثارگران آذربایجان شرقی، اظهار داشت: در آذربایجان شرقی ۹ هزار و ۸۰۷ نفر شهید و حدود ۲۳ هزار نفر جانباز، دو هزار نفر آزاده و ۳۵ هزار نفر ایثارگر در استان ما وجود دارد.

وی با اشاره به آمار گلزارهای شهدای شهری و روستایی آذربایجان شرقی، افزود: در استان یک هزار و ۷۱ گلزار شهدای روستایی، ۹۵ گلزار شهری وجود دارد.