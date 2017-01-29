به گزارش خبرنگار مهر، مسعود باقرزاده کریمی عصر یکشنبه در جلسه کمیته ملی نجات خلیج گرگان که به میزبانی استانداری گلستان برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت خلیج گرگان و مجموعه تالابی میانکاله بسیار شبیه دریاچه ارومیه است و قبل از ارائه راهکار نیازمند مشخص شدن شاخصه و هدف است.
وی افزود: شبهجزیره میانکاله، خلیج گرگان و زاغمرز مجموعه تالابی میانکاله را تشکیل میدهد و با همین عنوان در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است.
معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیطزیست ادامه داد: ۴۲ نوع تالاب وجود دارد که خلیج گرگان هم یکی از تالاب مهمترین تالابهای کشور است.
وی بابیان اینکه از ابتدای دولت تدبیر و امید هم اعلام کردهایم سازمان حفاظت محیطزیست ادعایی در خصوص تالابها ندارد و تنها ۲۰ درصد آن در اختیار ماست، تصریح کرد: ۸۰ درصد از مدیریت زیستبوم تالابها از تکالیف دولت است و احیاء تالابها به استانداران واگذارشده است.
باقر زاده کریمی خاطرنشان کرد: خلیج گرگان پهنهای است که به لحاظ اکولوژیکی حائز اهمیت است و باید شاخصهای اکولوژیک ازجمله تراز، شوری و تعیین درصد تأمین آب آن از رودخانهها و دریا هدفگذاری و مشخص شود.
وی تأکید کرد: راهکار ایده کارشناسی است که بعد از هدفگذاری باید اتفاق بیفتد.
معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیطزیست کشور اضافه کرد: به اعتقاد ما وضعیت خلیج گرگان بحرانی نیست و شرایط دینامیک است.
وی با یادآوری اینکه هماکنون در دنیا جوامع انسانی خود را با شرایط طبیعی همگام میکند، متذکر شد: نمیتوانیم جلوی رسوبگذاری را بگیریم و لایروبی نجاتبخش نیست ما تالاب انزلی را لایروبی کردیم و بعد به این نتیجه رسیدیم که اشتباه کردهایم.
باقر زاده کریمی بیان کرد: با دستورالعمل لایروبی رودخانهها و تالابها ۷۰ تالاب کشور خشک شد و چشمههای دشتهای مرتفع را با زهکشی خشک کردیم به امید آنکه اراضی کشاورزی را توسعه دهیم اما چون بستر آنها شور بود تنها دو سال در این اراضی کشت انجام شد.
وی همچنین گفت: باید شاخصها و هدفگذاری و برنامه کوتاه، میان و بلندمدت، وظایف دستگاهها و میزان اعتبار و حجم مسئولیت دستگاهها در طرح نجات خلیج گرگان مشخص شود.
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