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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۵۴

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی:

هفتمین همایش نیمکت های سوخته در میانه برگزار می شود

هفتمین همایش نیمکت های سوخته در میانه برگزار می شود

تبریز- مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی گفت: هفتمین همایش نیمکت های سوخته به میزبانی میانه برگزار می شود.

قاسم صمدیان در حاشیه نشست خبری خود با خبرنگاران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هفتمین همایش نیمکت های سوخته دوشنبه یازدهم بهمن ماه امسال در سالن آمفی تئاتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میانه برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این همایش نجفی معاون وزیر آموزش و پرورش سخنران اصلی خواهد بود و بنده نیز به عنوان مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران سخنرانی خواهم کرد.

صمدیان اضافه کرد: هفتمین همایش نیمکت های سوخته یادواره کشوری شهدای زینبیه و ثارالله است.

هفتمین همایش نیمکت های سوخته توسط ستاد فجر انقلاب اسلامی شهرستان میانه و کمیته ایثارگران برگزار می شود.

کد مطلب 3891193

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