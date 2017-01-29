هفتمین همایش نیمکت های سوخته در میانه برگزار می شود

قاسم صمدیان در حاشیه نشست خبری خود با خبرنگاران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هفتمین همایش نیمکت های سوخته دوشنبه یازدهم بهمن ماه امسال در سالن آمفی تئاتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میانه برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این همایش نجفی معاون وزیر آموزش و پرورش سخنران اصلی خواهد بود و بنده نیز به عنوان مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران سخنرانی خواهم کرد.

صمدیان اضافه کرد: هفتمین همایش نیمکت های سوخته یادواره کشوری شهدای زینبیه و ثارالله است.

هفتمین همایش نیمکت های سوخته توسط ستاد فجر انقلاب اسلامی شهرستان میانه و کمیته ایثارگران برگزار می شود.