۷۷۰ هزار قطعه کارت ملی هوشمند در مازندران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری ادارات ثبتاحوال مازندران که در سالن کنفرانس اداره گمرکات استان در نوشهر برگزار شد با اشاره به اینکه در کل کشور از ۱۵ تا ۲۰ میلیون کارت ملی هوشمندی که قول داده بودند، سهم مازندران ۶۴۰ هزار قطعه بود، اظهار کرد: تاکنون ۷۷۰ هزار قطعه کارت هوشمند ملی صادر شد.
وی افزود: با این شرایط درمجموع از سال ۹۲ که صدور کارت را آغاز کردیم تاکنون یکمیلیون و ۲۰۰ هزار نفر ثبتنام برای دریافت کارت ملی هوشمند داشتیم که از این تعداد، ۳۵۰ هزار نفر هنوز کارت ملی هوشمند خود را دریافت نکردند ولی تا پایان امسال ضمن انجام ثبتنامهای جدید، کارت افرادی که قبلاً ثبتنام کرده بودند را نیز تحویل میدهیم.
مدیرکل ثبتاحوال مازندران واجدین شرایط دریافت کارت ملی هوشمند در مازندران ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: درگذشته به علت کمبودهای کارت، کارها تا حدودی عقب افتاد ولی امروز کارت اولیه را ظرف مدت یکماهه به متقاضیان تحویل میدهیم و از سال آینده صدور کارت ملی هوشمند بهروزرسانی میشود.
این مسئول تصریح کرد: در بحث شناسنامه تاکنون ۱۴۵ هزار شناسنامه را تعویض کردیم و در کل استان بهطور ۲۴ ساعته تحویل داده میشود و احتمال دارد یک روز با تأخیر توسط پست تحویل شود.
رجبی اظهار کرد: مازندران جزو معدود استانهایی است که شناسنامه یکروزه صادر میکند و بهاندازه کافی نیز در خزانه اداره ثبتاحوال مازندران شناسنامه خام موجود است و بنابراین متقاضیان در این زمینه نگرانی نداشته باشند.
وی بابیان اینکه در بحث انتخابات سال آینده نیز آمادگی لازم راداریم، تصریح کرد: استعلامات را سریعاً پاسخ میدهیم و اگر در روز انتخابات احیاناً کسی درزمینهٔ شناسنامه یا کارت ملی مشکلی داشته باشد در همان روز بدون استثنا تمامی ادارات ثبتاحوال در تمامی شهرهای مازندران باز و پاسخگوی مردم است.
مدیرکل ثبتاحوال مازندران درزمینهٔ عدم قابلیت اجرایی کارتهای هوشمند در مازندران، بیان کرد: دستگاههای اجرایی باید کارتخوانها را وارد استان کنند.
این مسئول با اشاره به اینکه از سال آینده در ابتدا در بانکها فرایند اجرایی آن آغاز میشود، افزود: کارتخوانها این قابلیتها را دارد که اگر کسی کارت ملی را همراه خود نداشته باشد میتوان از طریق اثرانگشت وی، مشخصات وی را مشاهده کند.
رجبی بابیان اینکه رشد جمعیت در کل کشور ۱.۳ دهم است ولی این رقم در مازندران تنها به ۱.۳ صدم درصد میرسد و سهدهم از نُرم کشوری پایینتر هستیم، تصریح کرد: نرخ طلاق نیز در مازندران ۲.۴ دهم درصد و نرخ کشوری آن ۲.۳ دهم درصد است.
وی با اشاره به اینکه در ۱۰ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل هفتدهم درصد کاهش طلاق در مازندران برابر ثبت انجامشده، داشتیم، اظهار کرد: مرگومیر در مازندران در ۱۰ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل برابر است و در این زمینه افزایش یا کاهشی نداشتیم و از سوی دیگر میزان موالید هم در این مدت نسبت مدت مشابه در مازندران ۳ درصد کاهش داشتیم.
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