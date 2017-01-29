۱۰ نهاد عضو کمیته تشکل های مردمی ستاد دهه فجر در ورامین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فتح آبادی مسئول کمیته همیاری و تشکل های مردمی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین ظهر یکشنبه در جلسه این کمیته در ساختمان کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) شهرستان اظهار داشت: دهه مبارک فجر بهترین فرصت برای خدمت رسانی مطلوب تر به اقشار مختلف جامعه است.

رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ورامین افزود: در ایام دهه مبارک فجر می توان از ظرفیت ادارات و نهادهای مختلف برای برگزاری هر چه باشکوهتر جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران استفاده کرد.

وی برگزاری مطلوب برنامه های دهه مبارک فجر را بسیار مهم دانست و ادامه داد: باید برای افزایش کیفیت برنامه های دهه مبارک فجر، به منظور استفاده هر چه بیشتر اقشار مختلف مردم تلاش کرد.

فتح آبادی تأکید کرد: ۱۰ نهاد و ارگان عضو کمیته همیاری و تشکل های مردمی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در شهرستان ورامین هستند و تاکنون جلسات مختلفی میان اعضای این کمیته برگزار شده است.

وی گفت: تلاش می شود تا کمیته همیاری و تشکل های مردمی در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن با برپایی ایستگاه های صلواتی، فرهنگی و سلامت، بر شکوه این جشن ملی اضافه کند.