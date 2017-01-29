به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به اینکه قسمت بزرگی از استان بعد از سالها با برف پوشش داده شده است که این امر شادی مردم را به ارمغان آورده است، اظهار داشت: تشکر می کنم از کسانی که در طول ۷۲ ساعت گذشته بیش از چند ساعت نخوابیدند و شرایط راه ها و امدادرسانی به مردم را کنترل می کردند.

وی با تاکید بر اینکه اگر این سامانه بارشی اخیر عمل نمی کرد ۴ تا ۵ روز لرستان درگیر گرد وغبار می شد، افزود: الان هم وقتی روی ماشین ها را نگاه کنید لایه زرد رنگ از خاک رس روی برف ها را مشاهده می کنید.

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان افزود: این بارش نزولات آسمانی به شکل برف برای ما پر از خیر و برکت بود و وضع آبهای زیرزمینی را بهتر خواهد کرد.

آریایی با اشاره به اینکه الان همه راه های اصلی استان باز بوده و تردد به خوبی برقرار است، گفت: گردنه زالیان به جهت مشکلی که در حوزه استان مرکزی اتفاق افتاده بسته است.

وی با بیان اینکه تعدادی محور روستایی برف روبی نشده است، تصریح کرد: از فردا بقیه محورها پاکسازی می شود و رفت و آمد مردم تسهیل می شود.