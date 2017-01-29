نمایش «تجربه های اخیر» در تبریز اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش تجربه های اخیر به کارگردانی مرتضی میرزازاده به نویسندگی امیرضا کوهستانی است و با تهیه کنندگی دل آرام حبیب پیران در تبریز تهیه شده است.

بر اساس این گزارش، آهنگساز این نمایش بر عهده ی مهدی نادری بوده و هنرمندانی چون: مهسان علیزاده، نگار یمینی فر، فاطمه حلمی، دل ارام حبیب پیران، محدثه حیرت، حمید صلاحی و مرتضی میرزازاده در آن به ایفای نقش پرداخته اند.

شایان ذکر است این نمایش تا ۲۱ بهمن ماه جاری همه روزه ساعت ۱۸ در سالن استاد صادقی تئاترشهر تبریز میزبان علاقمندان خواهد بود.

گفتنی است نمایش تجربه های اخیر در جشنواره تئاتر استانی آذربایجان شرقی موفق شده بود در دو بخش گریم و موسیقی جوایز برتر را از آن خود کند.