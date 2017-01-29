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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۰۱

فرماندار نوشهر:

مطالعات جمعیتی جدی گرفته نمی شود

مطالعات جمعیتی جدی گرفته نمی شود

نوشهر - فرماندار نوشهر نسبت به روند جدی نگرفتن مطالعات جمعیتی انتقاد کرد و گفت: مطالعات جمعیتی در تصمیم سازی ها تاثیر بسزایی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شادمان عصر یکشنبه در شورای ثبت احوال مازندران با اشاره به اینکه کار ثبت‌احوال بسیار مهم است، اظهار کرد: آمارها ملت‌ها را به هم نزدیک می‌کند و این آمار است که می‌توان با آن جوامع را سنجید.

شادمان بابیان اینکه سه وظیفه عمده ثبت‌احوال این است که اهمیت امنیتی، سیاسی و اجتماعی را می‌تواند تعیین کند، افزود: ثبت وقایع چهارگانه وقتی دقیق انجام شود در بررسی توسعه یا علل توسعه‌یافتگی مؤثر است.

وی با اعلام اینکه مطالعات جمعیتی را جدی نمی‌گیریم، تصریح کرد: چگونگی ثبت در اختیار ثبت‌احوال است وثبت وقایع تأثیرات جدی در مسائل اقتصادی و فرهنگی دارد و هویتی که در ثبت‌احوال به افراد داده می‌شود تصمیم‌سازی‌های جدی در حوزه‌های سیاسی و امنیتی به وقوع می‌پیوندد.

فرماندار نوشهر با اشاره به اینکه ثبت‌احوال فقط توصیف داده‌ها نیست، گفت: نوع آماری که درباره طلاق داده می‌شود می‌تواند روندها و نوسانات آن را موردمطالعه قرار دهد و بنابراین باید جایگاه ثبت‌احوال، مرکز داده‌پردازی و تحقیقاتی تأثیرگذار باشد.

کد مطلب 3891204

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