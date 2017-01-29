مطالعات جمعیتی جدی گرفته نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی شادمان عصر یکشنبه در شورای ثبت احوال مازندران با اشاره به اینکه کار ثبت‌احوال بسیار مهم است، اظهار کرد: آمارها ملت‌ها را به هم نزدیک می‌کند و این آمار است که می‌توان با آن جوامع را سنجید.

شادمان بابیان اینکه سه وظیفه عمده ثبت‌احوال این است که اهمیت امنیتی، سیاسی و اجتماعی را می‌تواند تعیین کند، افزود: ثبت وقایع چهارگانه وقتی دقیق انجام شود در بررسی توسعه یا علل توسعه‌یافتگی مؤثر است.

وی با اعلام اینکه مطالعات جمعیتی را جدی نمی‌گیریم، تصریح کرد: چگونگی ثبت در اختیار ثبت‌احوال است وثبت وقایع تأثیرات جدی در مسائل اقتصادی و فرهنگی دارد و هویتی که در ثبت‌احوال به افراد داده می‌شود تصمیم‌سازی‌های جدی در حوزه‌های سیاسی و امنیتی به وقوع می‌پیوندد.

فرماندار نوشهر با اشاره به اینکه ثبت‌احوال فقط توصیف داده‌ها نیست، گفت: نوع آماری که درباره طلاق داده می‌شود می‌تواند روندها و نوسانات آن را موردمطالعه قرار دهد و بنابراین باید جایگاه ثبت‌احوال، مرکز داده‌پردازی و تحقیقاتی تأثیرگذار باشد.