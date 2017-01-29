اعتبار لازم برای نجات خلیج گرگان ابلاغ نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام فداکار عصر یکشنبه در جلسه کمیته ملی نجات خلیج گرگان که به میزبانی استانداری گلستان برگزار شد، اظهار کرد: هدف از تشکیل این کمیته ملی تدوین سند طرح نجات خلیج گرگان– میانکاله و تعیین و تصویب اقدامات فوری برای مقابله با خشک شدن و همچنین تهیه نقشه راه و اقدامات بلندمدت برای نجات آن بود.
وی افزود: ابتدا ۱۱ سازمان در تهیه این سند باید مشارکت میکردند که در جلسههای گذشته دو سازمان مدیریت و برنامهریزی و دیوان عالی کشور هم به این مجموعه اضافه شدند و در آخرین مصوبه در مردادماه مسئولیت دبیرخانه این کمیته بر عهده سازمان حفاظت از محیطزیست نهاده شد.
مدیرکل دفتر سواحل و تالابهای ساحلی محیطزیست کشور ادامه داد: هر دو هفته یکبار باید کمیتههای داخلی تشکیل میشد و نظرات فنی و تخصصی صاحبنظران در کارگروههای تخصصی با رویکرد کمیته اقدامات فوری و روش اجرا جمعآوری میشد.
وی تصریح کرد: انتخاب مجری تماموقت، متخصص و با اختیارات اجرایی کامل از طرف محیطزیست و با استفاده از نظرات کارشناسی از دیگر اقداماتی بود که باید انجام میشد اما تا این لحظه مصوبه پیشنهادی به دولت ابلاغ اعتبار رسمی نشده است و این طرح مصوبه بالادستی ندارد.
فداکار خاطرنشان کرد: سازمان محیط زیست مکلف است با تشکیل کمیته هماهنگی برای نجات خلیج گرگان در قالب راهکارهای فوری ۶ ماهه و راهکارهای بلندمدت تا افق ۱۴۰۲ مطابق فهرست اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به دولت ارائه کند.
وی تأکید کرد: همچنین دستگاههایی که مسئولیت آنها در اقدامات مصوب مشخص است موظف هستند همکاری لازم را با سازمان محیطزیست انجام دهند.
مدیر اجرایی نجات خلیج گرگان مشخص شود
به گفته وی مشخص شدن ردیف اعتباری این طرح از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی، رساندن سطح تراز آب خلیج به سال ۲۰۰۲، تأمین حق آبِ اکولوژیک خلیج از رودخانههای منتهی به خلیج با نظر سازمان محیطزیست، کاهش سموم و کود شیمیایی در زیر حوزه بلافصل خلیج، توقف برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و کاهش میزان فرسایش از دیگر محورهای مصوبه پیشنهادی به دولت برای نجات خلیج گرگان بوده است.
مدیرکل دفتر سواحل و تالابهای ساحلی محیطزیست کشور بابیان اینکه مدیر هماهنگی و اجرایی نجات خلیج گرگان باید مشخص شود، گفت: بررسی نوسانات سطح آب و اثرات آن بر کارکردهای اکولوژیکی و گردشگری و شیلاتی، تعیین ترازهای حدی سطح آب قابلبرنامهریزی در خلیج، بررسی نوسانات شوری و تعیین آستانه با توجه به نیازهای اکولوژیک گونههای شاخص آبزیان و پرندگان آبزی و کنار آبزی، بررسی جریانهای آب شیرین ورودی به خلیج، بررسی الگوی رسوبگذاری و نظارت بر اجرای سهماهه طرح ازجمله راهکارهای کوتاهمدت برای نجات خلیج گرگان است.
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