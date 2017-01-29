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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۴۹

اسبقیان در گفتگو با مهر:

برگزاری مجمع سالیانه تکلیف و وظیفه است نه هزینه اضافی!

برگزاری مجمع سالیانه تکلیف و وظیفه است نه هزینه اضافی!

سرپرست فدراسیون ژیمناستیک گفت: برگزاری مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون وظیفه ای است که هر ساله باید انجام شود تا ضمن ارائه گزارش، تبادل نظری میان هیات ها صورت گیرد.

محمد شروین اسبقیان در گفتگو با خبرنگار مهر  در خصوص مجمع عمومی و سالیانه این فدراسیون عنوان کرد: در ابتدا باید عنوان کنم برگزاری مجمع سالیانه که در کنار آن از خانواده شهدای گرانقدر تجلیل می شود، نه تنها هزینه اضافی نیست بلکه وظیفه و تکلیفی برای تبادل نظر هیاتهاست.

وی افزود: در این مجمع گزارشی از ٧ ماه فعالیت هت و همچنین گزارش مالی فدراسیون و در نهایت ارائه نقطه نظرات هیات های استانی را خواهیم داشت و بر خلاف شایعات مطرح شده چیزی خارج از این در دستور کار نیست.

سرپرست فدراسیون ژیمناستیک با انتقاد از برخی شیطنت ها گفت: متاسفانه برخی خوشحال می شوند تمام فعالیت های فدراسیون تعطیل شود. در واقع عده ای مغرضانه نمی خواهند در ژیمناستیک کار قانونمند انجام شود.

کد مطلب 3891214

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