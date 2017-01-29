برگزاری مجمع سالیانه تکلیف و وظیفه است نه هزینه اضافی!

محمد شروین اسبقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مجمع عمومی و سالیانه این فدراسیون عنوان کرد: در ابتدا باید عنوان کنم برگزاری مجمع سالیانه که در کنار آن از خانواده شهدای گرانقدر تجلیل می شود، نه تنها هزینه اضافی نیست بلکه وظیفه و تکلیفی برای تبادل نظر هیاتهاست.

وی افزود: در این مجمع گزارشی از ٧ ماه فعالیت هت و همچنین گزارش مالی فدراسیون و در نهایت ارائه نقطه نظرات هیات های استانی را خواهیم داشت و بر خلاف شایعات مطرح شده چیزی خارج از این در دستور کار نیست.

سرپرست فدراسیون ژیمناستیک با انتقاد از برخی شیطنت ها گفت: متاسفانه برخی خوشحال می شوند تمام فعالیت های فدراسیون تعطیل شود. در واقع عده ای مغرضانه نمی خواهند در ژیمناستیک کار قانونمند انجام شود.