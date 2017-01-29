مسابقات اسکیت سرعت نونهالان منطقه۳ کشور در اراک برگزار می شود

مهین علی بخشی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات قهرمانی اسکیت سرعت دختران و پسران منطقه سه کشور رده سنی نونهالان زیر ۱۲سال، از چهارشنبه سیزدهم ماه جاری با عنوان گرامیداشت دهه مبارک فجر به میزبانی اراک آغاز می شود.

وی افزود: در مسابقات اسکیت سرعت منطقه سه کشور استان های کرمانشاه، همدان، لرستان، کردستان، مرکزی و ایلام شرکت دارند و رقابت ها در هفت رده سنی متولدین ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸ و ۸۹ برگزار می شود.

علی بخشی خاطرنشان ساخت: هر تیم با حضور ۲۸ بازیکن شامل ۱۴ پسر و ۱۴ دختر می تواند با شرایط اعلام شده از سوی فدراسیون اسکیت در این مسابقات حضور پیدا کند.

رئیس هیات اسکیت استان مرکزی بیان داشت: مسابقات در مواد ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰متر و در هر رده سنی به صورت مجزا برگزار می شود و هر بازیکن می تواند در دو ماده، در هر رده سنی شرکت کند.