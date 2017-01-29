به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدناصر هاشمی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به اینکه در شهرستان دلفان ۸۰ سامنتی متر برف باریده است، اظهار داشت: بیشترین بارش جامد را در شهرستان دلفان داشتیم.

وی با بیان اینکه روز سه شنبه یک سامانه بارشی دیگر در راه است، تصریح کرد: این سامانه بارشی از اواخر وقت سه شنبه آغاز شده و بارش های آنها ابتدا در شهرستان دلفان شروع شده و اوج آن در الیگودرز و ازنا خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان لرستان یادآور شد: این سامانه بارشی یک سامانه زودگذر است.

هاشمی با تاکید بر اینکه امشب فوق العاده هوا سرد خواهد بود اما بارندگی نداریم، افزود: برای شهرستان الشتر دمای ۱۲ درجه زیر صفر و برای شهرستان الیگودرز دمای ۱۳ درجه زیر صفر پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه در خرم آباد دمای هوا امشب به ۴ درجه زیر صفر می رسد، تصریح کرد: میانگین بارش ها در لرستان از ابتدای سال زراعی ۲۱۲ میلی متر بوده که نسبت به سال قبل که یک سال استثنایی از نظر نزولات جوی بود، میزان بارش ها ۴۵ درصد کاهش یافته اما در مقایسه با وضعیت نرمال ۷ درصد کاهش بارش ها را داشته ایم.