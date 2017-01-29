به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی در نشست خبری عصر یکشنبه خود به میزبانی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان، ضمن بیان اینکه هشتمین جشنواره موسیقی فجر استان در دهه فجر برگزار میشود، ابراز داشت: از ۳۸۸ نفر شرکتکننده در جشنواره شهرستانی، ۱۹۳ نفر به مرحله استانی راه پیداکردهاند که نفرات برگزیده در روز پانزدهم بهمنماه جاری به میزبانی فرهنگسرای کومش سمنان تجلیل میشوند.
وی افزود: این جشنواره با تجارب برگزاری سالها گذشته در بخشهای مختلف نواها و آواها، سنتی و موسیقایی برگزار میشود که نفرات برتر رشتههای مختلف از جوایز این جشنواره برخوردار خواهند شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان همچنین گفت: در سی و پنجمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر از پنجشنبه ۱۴ بهمن لغایت ۲۱ بهمن به مدت هشت روز ۱۶ فیلم اکران میشود.
سوقندی افزود: سینمای یادمان سمنان طی مدت هشت روز بهصورت روزانه دو فیلم و هر فیلم دو بار میزبان اکران فیلم فجر میشود و این فرصتی است تا هنردوستان و علاقهمندان به سینما با استفاده از این ظرفیت بتوانند ضمن دیدار از این فیلمها در جلسات نقد و بررسی آثار شرکت کنند و درنهایت تولیدات استان سمنان در این زمینه ارتقا یابد.
وی گفت: در دومین سال پیاپی ۱۶فیلم در جشنواره بینالمللی فیلم فجر استان سمنان اکران میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان همچنین گفت: ۴۰ میلیارد تومان اعتبار از مصوبات سفر ریاست جمهوری به ساخت مجتمع فرهنگی و هنری در شهر سمنان اختصاص پیدا کرد که با اولویتبندی صورت گرفته یک قطعه زمین برای این منظور در نظر گرفته شد که امیدواریم با تخصیص این مقدار اعتبار عملیات اجرایی آن بهزودی آغاز شود.
سوقندی بیان داشت: با شعار گفتمان انقلاب اسلامی زمینهساز امنیت پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی به استقبال از دهه فجر سال ۹۵ خواهیم رفت و امیدواریم بتوانیم با رعایت اصلاح الگوی مصرف و حمایت از تولیدات داخل در تحقق شعار سال اقدامات مؤثری انجام دهیم.
نظر شما