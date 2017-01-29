پیکان نخستین فاتح هفته/ بانک سرمایه همچنان در صدر ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دهم دور برگشت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های مردان ایران جام «شهدای منا» امروز یکشنبه با پنج دیدار در شهرهای تهران (دومسابقه)، تبریز، اردکان و آمل پیگیری می شود.

در نخستین مسابقه این هفته تیم های پیکان تهران و سازمان عمران شهرداری ساری در خانه والیبال تهران به مصاف یکدیگر رفتند که پیکانی ها سه بر صفر به پیروزی رسیدند.

شاگردان پیمان اکبری سرمربی پیکان تهران در سه ست متوالی این دیدار با نتایج ۲۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۱ به پیروزی رسیدند تا به هجدهمین برد خود در این فصل از لیگ برتر دست یابند و جمع امتیازهای خود را به ۵۲ برسانند.

تیم والیبال سازمان عمران شهرداری ساری نیز با پذیرش این شکست دوازدهمین ناکامی خود را تجربه کرد. بهروز جعفری، وحید پورکاشیان و شهباز صدری به ترتیب به عنوان داوران اول، دوم و ناظر، قضاوت و نظارت بر این مسابقه را عهده دار بودند. این دیدار یک ساعت و ۱۴ دقیقه طول کشید و ۸۰۰ تماشاگر داشت. پیمان اکبری سرمربی پیمان نیز به دلیل اعتراض به داوری کارت زرد دریافت کرد.

در دومین دیدار این هفته و خانه والیبال تیم های بانک سرمایه و سایپا تهران به مصاف یکدیگر رفتند که بانکی ها در سه ست متوالی با امتیازهای ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۴ و ۲۵ بر ۱۸ به پیروزی رسیدند و همچنان در صدر جدول باقی ماندند. تیم بانک سرمایه با پیروزی در این مسابقه که نوزدهمین برد این تیم محسوب می شد، ۵۳ امتیازی شد. تیم سایپا نیز نهمین شکست و ناکامی خود را تجربه کرد و با ۳۳ امتیاز در جایگاه چهارم جدول باقی ماند.

ابراهیم فیروزی و داود نافعی داوران اول و دوم این مسابقه بودند و محمد حسن خوشدل نیز نظارت بر این دیدار را بر عهده داشت.

تیم های هاوش گنبد و شهرداری ارومیه در دیگر مسابقه این هفته باید در سالن غدیر ارومیه به مصاف یکدیگر می رفتند که تیم هاوش به دلیل وضعیت آب و هوایی استان گلستان و لغو پروازها به ارومیه نرسید.

سازمان لیگ بر اساس آئین نامه به این تیم فرصت ۲۴ ساعته داد تا برای دیدار با ارومیه به این شهر برود و در غیر اینصورت شکست فنی در انتظار هاوش گنبد خواهد بود.