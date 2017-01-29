به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی فر شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به اینکه ۶۰۲ نفر از عوامل راهداری لرستان در ۷۲ ساعت گذشته در سطح محورها به طور مستقیم درگیر عملیات باز کردن راه ها و خدمت رسانی به مردم بودند، اظهار داشت: طی ۷۲ ساعت گذشته ۶۷ نفر از مسافران در راه مانده در راهدارخانه ها اسکان داده شدند.

وی با بیان اینکه ۹ هزار و ۶۱۶ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان در این مدت یک بار برف روبی شده اند، تصریح کرد: ۶ هزار و ۸۳۶ تن شن و نمک در سطح محورهای استان استفاده شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان با اشاره به اینکه هزار و ۹۳۵ کیلومتر از راه های روستایی لرستان را برف روبی کرده ایم، افزود: ۹۵ دستگاه ماشین آلات مختلف و ۲۵۵ تن شن و نمک برای بازگشایی محورهای روستایی استان به کار گرفته شده است.

زندی فر یادآور شد: در حوزه استحفاظی لرستان هیچ محور اصلی و شریانی بسته نیست.