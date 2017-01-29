  1. استانها
  2. لرستان
۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۳۸

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان:

۹ هزار کیلومتر از محورهای مواصلاتی لرستان برف‌روبی شد

۹ هزار کیلومتر از محورهای مواصلاتی لرستان برف‌روبی شد

خرم آباد - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان گفت: ۹ هزار و ۶۱۶ کیلومتر از راه های لرستان یک بار برف روبی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی فر شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به اینکه ۶۰۲ نفر از عوامل راهداری لرستان در ۷۲ ساعت گذشته در سطح محورها به طور مستقیم درگیر عملیات باز کردن راه ها و خدمت رسانی به مردم بودند، اظهار داشت: طی ۷۲ ساعت گذشته ۶۷ نفر از مسافران در راه مانده در راهدارخانه ها اسکان داده شدند.

وی با بیان اینکه ۹ هزار و ۶۱۶ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان در این مدت یک بار برف روبی شده اند، تصریح کرد: ۶ هزار و ۸۳۶ تن شن و نمک در سطح محورهای استان استفاده شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان با اشاره به اینکه هزار و ۹۳۵ کیلومتر از راه های روستایی لرستان را برف روبی کرده ایم، افزود: ۹۵ دستگاه ماشین آلات مختلف و ۲۵۵ تن شن و نمک برای بازگشایی محورهای روستایی استان به کار گرفته شده است.

زندی فر یادآور شد: در حوزه استحفاظی لرستان هیچ محور اصلی و شریانی بسته نیست.

کد مطلب 3891229

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها