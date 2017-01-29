ششمین جشنواره ملی «سورنای وحدت» در شیراز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر ، شامگاه یکشنبه با حضور گروه های موسیقی محلی و مقامی از مناطق گیلان، آذربایجان، فارس، بوشهر، خراسان شمالی و خراسان جنوبی، کردستان، منطقه بختیاری و لرستان جشنواره ششم «سورنای وحدت» آغاز شد.



ابتدا گروه هنرهای آیینی «ایستم» از خراسان شمالی شهر بجنورد به سرپرستی حسین علیزاده به صحنه آمد و به اجرای حرکات آیینی همراه با موسیقی خراسان شمالی پرداختند.



معاون هنری فرهنگ و ارشاد فارس در این مراسم گفت: هنر موسیقی محلی و آیینی برگرفته از آیینها، اعتقادات و باورهای یک ملت متمدن و کهن الگوهای مردم این سرزمین و جغرافیاست.



مهدی رنجبر با بیان اینکه کهن الگوها فرهنگ یک مردم را تشکیل می دهند ادامه داد: آرامش گرفتن از فضاهای این شکل موسیقی ها چه درشادی و چه در غم قطعا برای مردم هر دیار نوستالژیک است.



در ادامه دبیر علمی این جشنواره پیرامون این رویداد موسیقایی گفت: جشنواره ملی سورنای وحدت حاصل بیش از ۱۶سال کار پژوهشی است.



آرش اوستا با اشاره به اینکه گروه های مختلف در پیوند با آیینهای شادی اقوام به این جشنواره دعوت هستند،افزود: زبان فارسی نقطه وحدت اقوام ایرانی در این رویداد است.



وی یکی از ویژگی های ششمین جشنواره موسیقی سورنای وحدت را حضور گروه های شاخص و تخصصی عنوان کرد و گفت: شیراز با وجود این جشنواره ملی به عنوان پایگاه وحدت اقوام شناخته می شود.



اوستا از حضور پروفسور ناصر پارسا به عنوان میهمان و سخنران ویژه این جشنواره نام برد و گفت: امسال تمامی درآمدهای حاصل از جشنواره ملی موسیقی سورنای وحدت به نفع بیماران مبتلا سرطان صرف خواهد شد.



وی در پایان این نوید را داد که در پایان سال آینده تدوین دانشنامه مکتوب موسیقی اقوام ایرانی که اکنون ۷۰درصد پیش رفته به پایان می رسد و امیدواریم در مسیر ثبت یونسکو قرار گیرد.

