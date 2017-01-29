۶ آتش نشان در دانشگاه منابع طبیعی گرگان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو و تجلیل از ۶ آتش نشان ایستگاه های آتش نشانی شهرستان گرگان با حضور مسئولین استانی و جمعی از خانواده های آتش نشانان گرگانی، صبح یکشنبه در نمازخانه امام علی(ع) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان در این مراسم گفت: نیروهای آتش نشان در سراسر کشور از ابراز همدردی هموطنان جهت گرامیداشت یاد و ایثار شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو سپاسگذار هستند.

مهدی قره‌قاشی افزود: ۶ ایستگاه شهرستان گرگان در خیابان شهید رجایی،چهاراه گلها،بلوار رسالت، سایت اداری، چاله باغ و انتهای سه راه گلشهر(پارتیان) در سه شیفت آماده خدمات رسانی به همشهریان گرگانی هستند.

شایان ذکر است در این مراسم از ۶ آتش نشان نمونه در ایستگاه های شهر گرگان با اهدا هدیه و لوح سپاس قدردانی شد.