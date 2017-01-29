برق ۱۴۰ خانوار روستایی در لرستان قطع است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون خودنیا شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران لرستان با اشاره به اینکه در بخش شهری استان هیچ خاموشی نداریم، اظهار داشت: ۱۵ روستا در استان خاموشی برق دارند.

وی با بیان اینکه ۴ روستا در بیران شهر، در شهرستان الشتر ۸ روستا و در نورآباد ۵ روستا بدون برق هستند، تصریح کرد: پرسنل شرکت توزیع برق با همه تجهیزات پشت برف گیر کرده اند و منتظر باز شدن راه هستند و با راهگشایی مسیرها مشکل برق روستاها را در کمتر از ۲ ساعت حل می کنیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان لرستان با اشاره به اینکه برق ۱۳۰ تا ۱۴۰ خانوار روستایی قطع است، افزود: این روستاها در آخرین نقاط روستایی هستند.

خودنیا یادآور شد: یکسری خاموشی در نقاط مختلف داریم که در سیستم های ما مشخص نیستند و در صورت باز شدن مسیر است که می توانیم این خاموشی ها را مشخص و برطرف کنیم.