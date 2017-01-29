۲۰۰ برنامه مهم فرهنگی دهه فجر در چالوس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جابر عسکری شامگاه یکشنبه در نشست خبری به مناسبت دهه فجر بابیان اینکه دهه فجر هرسال فرصتی استثنایی برای تجدید میثاق با انقلاب اسلامی است اظهار کرد: حضور یکپارچه مردم نشانه این استمرار است، پیمان یاری مردم با رهبری در این دنیای پر از ظلم و فساد، به استمرار انقلاب کمک میکند.
وی ادامه داد: تقدیم ۲۰۰ هزار شهید و ۷۰۰ هزار جانباز و آزاده وظیفه ما را در این راه سنگینتر میکند، ۲۲ بهمن یک همایش عظیم و راهپیمایی منحصربهفرد است.
فرمانده ناحیه مقاومت سپاه بسیج چالوس افزود: در تمام دنیا مرسوم است که انقلابها بعد از سه دوره از بین میرود اما در ایران اینطور نشده و این به علت وجود رهبری ولایتفقیه است.
عسکری با تأکید بر اینکه محفل انس با قرآن در چند مسجد شهرستان برگزار میشود، ادامه داد: اجتماع بزرگ حامیان مدافعان حرم پنجشنبه ۱۴ بهمنماه با حضور همه بسیجیان همزمان با ولادت حضرت زینب (س) در مهدیه چالوس برگزار میشود.
وی با اشاره به برنامههای سپاه در راستای سازندگی و محرومیتزدایی یادآور شد: افتتاح خانه محروم در قلب شهرستان چالوس و نیز ۱۰ پایگاه مقاومت در این ایام به بهرهبرداری میرسد.
فرمانده ناحیه مقاومت سپاه بسیج چالوس به برگزاری جلسات ستاد پشتیبانی جبهه مقاومت اسلامی اشاره کرد و افزود: تاکنون بیش از ۲ خودروی نیسان مایحتاج مردم جنگزده سوریه در چالوس جمعآوری شد و جمعه ۱۵ بهمن بعد از نماز جمعه با حضور مسئولان و مردم از داخل مسجد جامع به مرکز استان و ازآنجا به سمت سوریه فرستاده میشود.
نظر شما