به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کریمی عصر یک‌شنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به مناسبت دهه فجر ضمن تشریح برنامه‌های این شهرستان در محل فرمانداری بابیان اینکه ۲۸ طرح در بخش مرکزی شهرمیامی و ۱۸طرح در بخش کالپوش به‌صورت هم‌زمان به بهره‌برداری خواهد رسید، درباره جزئیات سفر استاندار به میامی، ابراز داشت: این شهرستان ۱۳ بهمن میزبان استاندار و جمعی از مدیران کل در روستای بکران به‌منظور افتتاح مجتمع گازرسانی به روستاهای کلاته‌های شرقی و بهسازی روستاهای منطقه و بهسازی ورودی نردین خواهد بود.

وی افزود: نصب انشعاب آب و زون‌بندی و اصلاح خط انتقال آب، احداث بند سنگ وملات ونهالکاری مراتع، برق‌رسانی و احداث شبکه روستاها و شهر، مقاوم‌سازی مدرسه حق الخواجه، آبیاری تحت‌فشار، بهسازی و اصلاح معابر روستاها، احداث ساختمان دهیاری روستای حسین‌آباد میامی و تجهیز کتابخانه روستای جودانه ازجمله برنامه‌های دهه فجر میامی محسوب می‌شود.

فرماندار میامی بابیان اینکه اکثر طرح‌هایی که در دهه فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسند از سال گذشته شروع‌شده است، ابراز داشت: طرح‌های دهه فجر امسال در حوزه‌های راه‌سازی، نوسازی مدارس، گازرسانی، برق، بنیاد مسکن، آب و فاضلاب روستایی و شهری، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، دهیاری‌ها و یک طرح هم در حوزه حمل‌ونقل و پایانه‌ها را شامل می‌شود.

کریمی در ادامه با بیان اینکه برنامه های دهه فجر با به صدا درآمدن زنگ انقلاب در ساعت ۹:۳۳ روز دوازدهم بهمن آغاز خواهد شد، تصریح کرد: دهه فجر فرصتی است تا بتوان با بهره‌گیری از این ایام با غبارروبی مزار شهدا بخشی از دین خود را به ایثارگرانی که امروز استقلال و آزادی را مدیون آن‌ها هستیم، ادا کنیم.

وی افزود: دیدار با امام‌جمعه، رژه موتوری و رژه تراکتور داران، ملاقات عمومی در ادارات به‌منظور رسیدگی به مشکلات مردم ازجمله برنامه‌هایی است که طی دهه فجر اجرا خواهد شد و امیدواریم با اجرای همه برنامه‌ها بتوانیم دستاوردهای انقلاب را به نسل جدید معرفی و ادامه‌دهنده راه امام راحل و شهدا باشیم.