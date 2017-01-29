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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۱۰

هفته بیست و یکم لیگ برتر والیبال

پیروزی نزدیک شهرداری تبریز برابر پارسه تهران در خانه

پیروزی نزدیک شهرداری تبریز برابر پارسه تهران در خانه

تبریز – در ادامه رقابت های هفته بیست و یکم لیگ برتر والیبال، شهرداری تبریز برابر پارسه تهران در خانه به پیروزی دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال شهرداری تبریز از ساعت ۱۷ امروز در سالن شهید اقدمی تبریز و در حضور نزدیک به ۵۰۰ نفر از والیبال دوستان شهر تبریز در یک بازی حساس به مصاف پارسه تهران رفت که این دیدار در پایان به نفع تیم تبریزی به پایان رسید.

شهرداری تبریز در ست اول با نتیجه ۲۵ بر ۱۲ برابر پارسه به برتری دست یافت، ست‌های دوم و سوم را تیم مهمان با نتایج مشابه ۲۵ بر ۲۳ به سود خود تمام کرد. در ست چهارم تیم تبریزی با نتیجه قاطع ۲۵ بر ۱۵ به پیروزی دست پیدا کرد و بازی به ست پنجم کشیده شد. در ست پنجم نیز شاگردان عادل بناکار در تیم شهرداری تبریز با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ پیروز شدند تا این بازی در پایان با نتیجه ۳ بر ۲ به سود تیم میزبان خاتمه پیدا کند.

با این نتیجه تیم شهرداری تبریز با ۹ برد و ۲۸ امتیاز در رده هفتم جدول قرار گرفت.

کد مطلب 3891246

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