درگیری شدید تروریست های جبهه النصره با عناصر مسلح در حومه دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، درگیری ها و اختلافات درونی میان گروه های مسلح و تروریستی در مناطق مختلف سوریه ادامه دارد.

در همین راستا، فرمانده گروه تروریستی «جبهه النصره» در منطقه «هریره» در وادی بردی واقع در حومه غربی دمشق در جریان اختلافات با گروه های مسلح به هلاکت رسید.

این در حالی است که روز چهارشنبه نیز «ابوعمار العمر» سرکرده گروه موسوم به «احرار الشام» در یک فایل صوتی خطاب به تمام عناصر تحت امر خود علیه تروریست های «جبهه النصره» اعلام جنگ کرد.

از سوی دیگر حدود ۱۶۰ نفر از نخستین گروه از عناصر مسلح به همراه خانواده های آنها به وسیله ۴ اتوبوس از منطقه وادی بردی به سوی ادلب منتقل شدند.

تروریست های داعش نیز بر اثر حملات جنگنده های سوریه به مواضعشان در القلمون شرقی زخمی شدند.

گفتنی است، ساعاتی پیش فرماندهی ارتش سوریه در بیانیه اعلام کرد: نیروهای ارتش سوریه به همراه نیروهای دفاع مردمی، امنیت و ثبات را به روستاهای «وادی بردی» بازگرداندند و ۱۱ روستا در وادی بردی به مساحتی حدود ۴۰۰ کیلومتر مربع آزاد شد.